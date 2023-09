Onde radio inespettate tardive rilevate da buchi neri supermassivi

Una squadra di astrofisici hà fattu una scuperta intrigante in quantu à l'onde radio emesse da i buchi neri supermassivi. A cuntrariu di l'ipotesi precedenti, sti onde radiu ponu persiste per centinaie di ghjorni dopu chì u pirtusu neru hà strappatu una stella, sfidendu a nostra capiscitura di sti fenomeni còsmici.

A squadra hà cullucatu dati da 24 buchi neri supermassivi cù trè radiotelescopi: u Very Large Array, MeerKAT è u Telescope Compact Array australianu. Sorprendentemente, anu truvatu chì dece di sti buchi neri emettenu onde radio da 500 à 2,000 XNUMX ghjorni dopu à l'avvenimentu iniziale di strappamentu di stelle.

Questa scuperta contraddice e credenze precedenti chì l'onde radiu diminuiscenu in settimane o mesi da una collisione di un bulu neru. Sicondu l'astrofisicista Yvette Cendes, l'autore principale di u studiu, questu significa chì finu à a mità di tutti i buchi neri chì distruggenu una stella cuntinueghjanu à emette materiale anni dopu, un fenomenu ch'ella si riferisce cum'è "ruttamentu".

Quandu una stella si avvicina troppu à un pirtusu neru, a so immensa attrazione gravitazionale stende a stella in una forma di spaghetti. Questu avvenimentu di disrupzione di marea produce unu di i flares ottici più brillanti in l'Universu. Circa da u 20 à u 30 per centu di questi avvenimenti risultanu in flussi di onde radio in i primi stadi. Tuttavia, solu circa 100 tali avvenimenti sò stati osservati da l'anni 1990.

Di genere, una volta chì a luce luminosa iniziale da un avvenimentu di disrupzione di marea hè stata osservata, i circadori tendenu à cambià u so focus in altrò. Tuttavia, a scuperta precedente di a squadra di un pirtusu neru chì emette onde radiu anni dopu avè divoratu una stella hà suscitatu a curiosità annantu à u cumpurtamentu di l'altri buchi neri.

I circadori prupone duie spiegazioni per l'onda di radiu tardi. Hè pussibule chì ci vole u tempu per chì i detriti intornu à u pirtusu neru si stallanu in una orbita stabile. In alternativa, i detriti puderanu esse ligate debbuli à u pirtusu neru è formanu un involucro di sfera, chì si cuntrate gradualmente per furmà un discu di accrezione. Questa furmazione di discu ritardata puderia spiegà l'emissione prolongata di onde radiu.

Stu studiu sfida a nostra capiscitura di cumu i buchi neri supermassivi interagiscenu cù u so circondu. Ulteriori ricerche è osservazioni seranu necessarie per svelà u misteru di queste onde radio di u tardiu.

Fonti:

- Arxiv.org (servitore pre-print)

- arXiv:2111.04386 [astro-ph.CO]