U rolu di Biochar in a mitigazione di u cambiamentu climaticu

Milioni di tunnellate di rifiuti organici da l'agricultura è l'operazioni forestali sò lasciate à putreri o brusgiate ogni annu, liberando diossidu di carbonu in l'atmosfera è cuntribuiscenu à u riscaldamentu globale. In ogni casu, una suluzione esiste in a forma di biochar, chì pò sequestrà u carbone per periodi estesi di tempu. Biochar hè pruduciutu scalendu i rifiuti organici in un ambiente di ossigenu ridutta. Pò esse fattu da diversi prudutti di rifiuti organici à una temperatura chì varieghja da 300ºF à 1400ºF, chì risultanu in diverse proprietà.

Biochar hà parechji benefici per l'ambiente. Aiuta a terra à mantene l'acqua è i nutrienti, furnisce un habitat per i microbi, è catturà contaminanti cum'è metalli pisanti, impediscendu cusì a so entrata in i corpi d'acqua. Inoltre, u biochar cunverte circa 50% di u carbonu in i rifiuti urganici in un compostu stabile chì ferma chjusu in a terra, riducendu a quantità di carbone liberata in l'atmosfera.

A produzzione di biochar in i Stati Uniti hè attualmente limitata, ma hà u putenziale di cumpensà quantità significativa di emissioni di diossidu di carbonu. Una stima suggerisce chì da u 2050, u biochar puderia cumpensà finu à trè gigatoni di diossidu di carbonu annu, equivalenti à chjude 800 centrali elettriche à carbone. Tuttavia, per ottene questu, a produzzione di biochar deve aumentà sustancialmente à una scala globale.

I sfidi in l'adopru di biochar includenu a mancanza di cuscenza trà i agricultori è a necessità di una cunniscenza sfumata di e so proprietà è l'applicazione. Biochar ùn hè micca un fertilizante nè un pesticidi è ùn aumenta significativamente a pruduzzioni di culturi. In ogni casu, offre benefizii evidenti quandu aghjunghje à i terreni cù ritenzione d'acqua povira è nutriente.

Biochar hè prumessu cum'è un metudu simplice è costu-efficace per catturà è almacenà u carbone, attirà l'interessu di e corporazioni chì cercanu di cumpensà e so emissioni. L'aumentu di a produzzione è l'adopzione di biochar puderia apre a strada per una riduzione significativa di i livelli di diossidu di carbonu è cuntribuisce à i sforzi di mitigazione di u cambiamentu climaticu.

Fonti:

- Grist: "U rolu di Biochar in a mitigazione di u cambiamentu climaticu"

- US Biochar Initiative: usbiomass.org

(nota: questu hè un articulu completamente novu)