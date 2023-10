Un studiu recente prupone chì Venere, u sicondu pianeta infernale di a Terra, puderia avè avutu una volta a tettonica di placche. A tettonica di i platti hè u muvimentu cuntinuu è a riformulazione di a crosta esterna di u pianeta. Ancu s'ellu Venus ùn hè oghji nunda cum'è a Terra, cù temperature estreme è nuvole di l'acidu sulfuricu, i circadori credi chì in a so ghjuventù, Venus pussede a tettonica di i platti. Questa scuperta hà implicazioni significativu per l'abitabilità potenziale di Venus.

Sicondu Matthew B. Weller, un scientist planetariu in l'Istitutu Lunar è Planetariu in Houston, se Venus avia a tettonica di i platti in u passatu, puderia avè furnitu un ambiente più ospitale per a vita. E reazzione geochimica ligati à a tettonica di e placche puderia avè intarratu assai di u diossidu di carbonu chì cuntribuisce à e cundizioni inospitali di Venus oghje, putenzialmente facendu più fresche è purtendu à a presenza di acqua liquida.

I circadori, guidati da Weller, anu realizatu simulazioni per computer per spiegà diversi mudelli tettonici per Venus. U mudellu di coperchio stagnante, simili à Mars è a luna di a Terra, suggerisce una crosta esterna solida chì ùn si move micca. U sicondu mudellu, a tettonica di e placche, implica u muvimentu è a diffusione di e placche tettoniche, chì risultanu in una attività vulcanica aumentata è liberazione di gas. I simulazioni indicanu chì una prima fase di a tettonica di e placche seguita da a furmazione di una crosta stagnante di u coperchiu puderia spiegà i livelli osservati di nitrogenu in l'atmosfera di Venus.

Mentre i risultati sò suggestivi, i scientisti chì ùn sò micca implicati in a ricerca prudenu chì più evidenza hè necessaria per piglià cunclusioni definitive nantu à a storia geologica di Venus. Cédric Gillmann, un scientist planetariu di l'Istitutu Federale di Tecnulugia Svizzeru, hà enfatizatu chì e publicazioni basate in mudelli anu limitazioni. Joseph O'Rourke, un prufessore di esplorazione di a terra è di u spaziu in l'Università Statale di Arizona, suggerisce chì Venus puderia avè una storia geologica unica distinta da a Terra è da Marte.

E prossime missioni in Venere, cumprese Davinci di a NASA, Veritas è EnVision di l'Agenzia Spaziale Europea, sò previste di furnisce dati cruciali per svelà ulteriormente i misteri di u nostru pianeta vicinu. Queste missioni aiutanu i scientisti à capisce megliu a geologia di u pianeta è i motivi di e cundizioni divergenti trà a Terra è Venus.

FAQ

1. Chì ghjè a tettonica di e placche ?

A tettonica di i platti hè a teoria chì descrive u muvimentu è l'interazzione di grandi pezzi di a cunchiglia esterna di u pianeta, cunnisciuti cum'è placche tettoniche. Sti platti ponu scontru, scorri l'un à l'altru, o si separanu, risultatu in parechje caratteristiche geologiche cum'è muntagne, terremoti è attività vulcanica.

2. Venus puderia esse statu abitabile una volta ?

U studiu suggerisce chì, basatu annantu à a prisenza di a tettonica di i platti in u passatu di Venus, hè pussibule chì u pianeta era più abitabile miliardi di anni fà. E reazzione geochimica assuciata à a tettonica di i platti puderia avè intarratu quantità significativa di diossidu di carbonu, purtendu à una Venere più fresca cù acqua potenzalmentu più liquida.

3. Cumu e missioni future à Venus cuntribuiscenu à a nostra intelligenza ?

E missioni future, cum'è Davinci di a NASA, Veritas, è EnVision di l'Agenzia Spaziale Europea, raccoglieranu novi dati nantu à l'atmosfera, a superficia è l'attività geologica di Venus. Queste missioni daranu insights preziosi nantu à e cundizioni attuali di Venus è a so storia geologica, aiutendu i scientisti à riunisce u puzzle di cumu Venus diverge da a Terra cù u tempu.