A NASA Recupera Successivamente Campioni di Asteroide da u Spaziu Profondu

A nave spaziale Osiris-Rex di a NASA hà rinviatu cù successu mostre di un asteroide da u spaziu prufondu dopu una missione di sette anni. À a so ghjunta in a Terra, a piccula capsula chì cuntene i campioni si paracaduta in u desertu di l'Utah, mentre chì a nave madre cuntinuava u so viaghju versu un altru asteroide.

A capsula sbarcò in una zona militare remota quattru ore dopu esse liberata da 63,000 XNUMX chilometri di distanza. A squadra di l'operazioni di ricuperazione di a missione di Mars hà annunziatu l'atterrissimu successu, cù a capsula atterrandu trè minuti prima di u calendariu. U parachute utilizatu durante a discesa s'hè apertu quattru volte più altu ch'è previstu, chì indica una freccia di decelerazione più alta.

À u sollievu di i scientisti è di i cuntrolli di missione, a capsula hè stata intacta è libera di ogni contaminazione, priservendu i so campioni di 4.5 miliardi di anni. In duie ore di sbarcu, a capsula hè stata trasportata in una stanza pulita temporanea in u Test and Training Range di u Dipartimentu di a Difesa.

Attualmente, hè stimatu chì a capsula cuntene almenu una tazza di rubrica da l'asteroide riccu di carbone chjamatu Bennu. A quantità esatta serà cunfirmata quandu u cuntinuu hè apertu in i prossimi ghjorni. Qualchidunu materiale hè digià spartu è flottatu durante u prucessu di cullizzioni trè anni fà.

U Giappone hè l'unicu altru paese à riportà cù successu campioni di asteroidi, ma a missione di a NASA marca u più grande ritornu di mostra da l'atterrissimu lunare di Apollo. I campioni raccolti daranu insights inestimabili nantu à a furmazione di a Terra è a vita, dendu à i scientisti una visione straordinaria di i primi stadi di u nostru sistema solare.

A missione Osiris-Rex di a NASA hà iniziatu in u 2016 è hà righjuntu Bennu in u 2018, raccogliendu i campioni in u 2020 cù un bracciu di vacuum. A nave spaziale hà cupartu una distanza di 4 miliardi di chilometri in tuttu u so viaghju.

I campioni seranu purtati à u Johnson Space Center di a NASA in Houston u luni matina. U Johnson Space Center ospita digià centinaie di chilò di rocce lunari riuniti da l'astronauti Apollo. I scientisti sò ansiosi di apre u cuntinuu è misuranu precisamente a quantità di materiale ottenuta da Bennu.

U successu di a missione Osiris-Rex porta a NASA un passu più vicinu à capisce a cumpusizioni chimica iniziale di l'asteroidi, a furmazione di l'acqua è i blocchi di a vita. I dati raccolti seranu ancu cruciali per i futuri sforzi per svià l'asteroidi chì ponu esse una minaccia per a Terra. Mentre Osiris-Rex cuntinueghja a so missione, attualmente si dirige versu l'asteroide Apophis, chì ghjunghjerà in u 2029.

Questa ricuperazione riescita di campioni di asteroidi rapprisenta u terzu ritornu di mostra di a NASA da missioni robotiche in u spaziu prufondu. L'agenzia hà ritruvatu precedentemente mostre di ventu solare cù a nave spaziale Genesis in u 2004 è hà purtatu cù successu a polvera di cometa cù a nave spaziale Stardust in 2006. Mentre i piani per rinvià i campioni di Marte sò attualmente in attesa, u rover Perseverance hà cullatu campioni di core nantu à u pianeta per u futuru. trasportu à a Terra.

Fonti:

- Marcia Dunn, The Associated Press