Una nova investigazione realizata da u telescopiu spaziale James Webb di a NASA hà revelatu a prisenza di molécule di carbonu, cumprese metanu è diossidu di carbonu, in l'atmosfera di l'exoplanet K2-18 b. K2-18 b, chì hè 8.6 volte più massiva di a Terra, orbita una stella nana fresca in a zona abitabile è si trova à 120 anni luce da a Terra.

Queste scuperte aghjunghjenu à studii recenti chì suggerenu chì K2-18 b puderia esse un exoplanet Hycean, chì significheghja chì hà u putenziale di pussede una atmosfera ricca di idrogenu è una superficia cuperta da l'oceanu. Sta scuperta furnisce una vista affascinante di un pianeta sfarente di qualcosa in u nostru Sistema Solare è suscita prospettive interessanti nantu à mondi potenzialmente abitabili in altre parte di l'Universu.

U telescopiu spaziale James Webb hà ottenutu spettri di K2-18 b, chì mostrava una abbundanza di metanu è di diossidu di carbonu in l'atmosfera di l'exoplaneta. A carenza di ammonia sustene ancu l'ipotesi chì pò esse un oceanu d'acqua sottu una atmosfera ricca di idrogenu in K2-18 b. Inoltre, ci era una pussibile rilevazione di una molècula chjamata sulfuru di dimetile, chì in a Terra hè prodotta solu da a vita. Tuttavia, più validazione hè necessariu per cunfirmà a so prisenza.

U suggerimentu chì K2-18 b puderia esse un exoplanet Hycean hè intrigante perchè sti mondi si crede chì sò ambienti promettenti per circà evidenza di vita in exoplanets. I mondi Hycean più grande sò significativamente più favurevuli à l'osservazioni atmosferiche, cumparatu cù i pianeti rocciosi più chjuchi.

Mentre chì K2-18 b si trova in a zona abitabile è cuntene molécule di carbone, ùn significa micca necessariamente chì u pianeta pò sustene a vita. A so grande dimensione suggerisce a prisenza di un grande mantellu di ghjacciu d'alta pressione in u so internu, simili à Nettuno.

Queste scuperte mette in risaltu l'impurtanza di cunsiderà diverse ambienti abitabili in a ricerca di vita in altrò in l'universu. L'osservazioni future cù u telescopiu spaziale James Webb furnisceranu più insights in l'atmosfera di K2-18 b è potenzialmente cunfirmà a prisenza di sulfuru di dimetile.

Fonti:

- Exoplanet: Un exoplanet (o pianeta extrasolar) hè un pianeta chì si trova fora di u nostru Sistema Solare, chì orbita attornu à una stella diversa da u Sole.

- NASA: Stabbilita in u 1958, l'Amministrazione Naziunale di l'Aeronautica è u Spaziu (NASA) hè una agenza indipendente di u Guvernu Federale di i Stati Uniti chì si concentra in l'esplorazione spaziale è a ricerca scientifica.

- Telescopiu Spaziale James Webb: U Telescopiu Spaziale James Webb (JWST o Webb) hè un observatoriu infrarossu orbitante chì cumplementa e scuperte di u Telescopiu Spaziale Hubble.