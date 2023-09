The Burst Test: Avanzamenti in u Disegnu di Moduli di a Stazione Spaziale

Sierra Space, una sucietà basata in Colorado, hà realizatu recentemente una prova di scoppiu, deliberatamente splodendu un novu disignu per un modulu inflatable chì serà utilizatu per un successore di a Stazione Spaziale Internaziunale (ISS). A prova di burst hè cruciale per pruvà i limiti di u disignu di u modulu prima di vultà in u spaziu. U modulu, creatu in cullaburazione cù a cumpagnia basata in Delaware ILC Dover, utilizza tessuti cuciti è tessuti, principalmente Vectran, chì diventanu rigidi quandu sò gonfiati.

Sierra Space hà u scopu di avè u modulu, chjamatu LIFE (Large Integrated Flexible Environment), pronta per 2030 per a stazione spaziale Orbital Reef, un prughjettu guidatu da l'Origine Blu di Jeff Bezos è finanziatu da a NASA. Inoltre, Sierra pensa à furnisce una nave chjamata Dream Chaser, capace di trasportà a carica è l'equipaggiu, per sustene a stazione spaziale. I risultati recenti di test di scoppiu anu dimustratu un margine di 33% sopra u standard di certificazione per un modulu à scala completa, marchendu una mellura significativa annantu à i disinni precedenti.

A prova di burst hè una di parechje teste realizate da Sierra Space nantu à i so prototipi LIFE. In più di e teste di burst, sò state realizate teste di creep, sottumettendu i moduli à periodi estesi di pressioni più alti di u solitu. Tutte queste teste sò state realizate in u Marshall Space Flight Center di a NASA è sò state vitali per avanzà u disignu di u modulu.

A NASA, ricunnosce a necessità di stazioni spaziali futuri per rimpiazzà l'ISS, hà finanziatu u sviluppu di e instalazioni cummerciale. Axiom Space, un'altra cumpagnia basata in Houston, hà ancu assicuratu un accordu per creà i so propri moduli di stazione spaziale, chì saranu attaccati à l'ISS à partesi da u 2026.

Per minimizzà ogni lacuna in a dispunibilità di ricerca trà l'ISS è e novi stazioni spaziali, a NASA travaglia attivamente versu un pianu di transizione di dui anni. L'Uffiziu di a Pulitica di Scienza è Tecnulugia di a Casa Bianca hà publicatu una strategia cù passi pruposti per sta transizione, cù u scopu di assicurà a continuazione di a ricerca scientifica cruciale in u spaziu.

A prova di burst realizata da Sierra Space significa un avanzu significativu in u disignu di u modulu di a stazione spaziale. Cù sforzi continui da cumpagnie cum'è Sierra Space è Axiom Space, u futuru di l'esplorazione spaziale è a ricerca scientifica in u spaziu pari promettenti.

Fonti:

- Ufficiale di Sierra Space

- NASA