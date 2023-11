A percezione notevule di i zitelli di i so corpi è di u circondu

Un studiu recente realizatu da l'Università di Birmingham hà scupertu chì i zitelli di quattru mesi pussede una capacità notevuli per capisce cumu u so corpu interagisce cù u mondu intornu à elli. Questa ricerca rivoluzionaria cundotta da u Birmingham BabyLab getta una nova luce nantu à u sviluppu di l'autocuscenza in i zitelli è mette in risaltu e so capacità cognitive innate.

U studiu hà implicatu esperimenti cù i zitelli di quattru è ottu mesi. I zitelli sò stati prisentati cù una bola nantu à una schernu chì si moveva più vicinu o più luntanu da elli. Sorprendentemente, quandu u ballò s'avvicinò à u puntu più vicinu à u screnu, i zitelli anu avutu una piccula vibrazione nantu à e so mani. L'attività cerebrale hè stata attentamente monitorata durante questi esperimenti, è i risultati eranu veramente affascinanti.

I risultati anu dimustratu chì ancu à quattru mesi d'età, i zitelli manifestanu una attività cerebrale somatosensoriale (tattile) aumentata quandu un toccu era precedutu da un oggettu chì si move versu elli. Questu suggerisce chì i zitelli pussede una capacità naturale per sente u so circondu è capisce cumu i so corpi interagiscenu cù u spaziu intornu à elli. Stu cuncettu hè cunnisciutu com'è spaziu peripersonale, è ghjoca un rolu cruciale in u so sviluppu iniziale.

U duttore Giulia Orioli, u ricercatore principale è un Research Fellow in Psychology in l'Università di Birmingham, spiegò chì i risultati indicanu a capacità di i zitelli di fà cunnessione trà ciò chì vedenu è ciò chì sentenu. Questu significa chì ancu prima chì i zitelli anu amparatu à ghjunghje à l'uggetti, u so cervellu multisensoriale hè cablatu per capisce u spaziu intornu à elli è cumu i so corpi interagiscenu cun ellu.

U studiu hà vistu ancu cumu i zitelli più vechji, à l'età di ottu mesi, reagiscenu à tocchi inespettati. Curiosamente, quandu u toccu nantu à e so mani seguitava u ballò alluntanendu da elli nantu à u screnu, a so attività cerebrale mostrava segni di sorpresa. Questu suggerisce chì, cum'è i zitelli avanzanu in u so primu annu di vita, i so cervelli sviluppanu una cuscenza più sofisticata di a pusizione di u so corpu in relazione à u so circondu.

Questi risultati, publicati in Rapporti Scientificu in Nuvembre 2023, furniscenu insights preziosi nantu à u sviluppu iniziale di l'autocuscenza in i zitelli. Cum'è u prufessore Andrew Bremner, un psicologu di u sviluppu, hà nutatu, u studiu dimustra chì i zitelli custruiscenu una cunniscenza più avanzata di cumu esistenu i so corpi in u spaziu intornu à elli mentre cuntinueghjanu à cultivà è scopre u mondu.

S & P

1. Puderanu i zitelli di quattru mesi à capisce cumu u so corpu interagisce cù u so circondu ?

Iè, secondu un studiu realizatu da u Birmingham BabyLab di l'Università di Birmingham, i zitelli di quattru mesi pussede a capacità rimarchevule di capisce cumu u so corpu interagisce cù u mondu intornu à elli. Questu suggerisce chì i zitelli anu una capacità naturali per sente u so circondu è capisce a relazione di u so corpu cù u spaziu intornu à elli.

2. Chì ghjè u spaziu peripersonale ?

U spaziu peripersonale si riferisce à a regione di u spaziu chì circundava immediatamente u corpu di l'individuu. Rapprisenta l'area in quale ponu interagisce cù l'uggetti è hè cruciale per a so percepzione è a cuscenza di u mondu esternu.

3. Cumu si cambia a cuscenza di i zitelli di a pusizioni di u so corpu mentre crescenu ?

U studiu hà revelatu chì quandu i zitelli avanzanu in u so primu annu di vita, i so cervelli sviluppanu una cuscenza più sofisticata di a pusizione di u so corpu in relazione à u circondu. I zitelli più vechji, à l'età di ottu mesi, dimustravanu segni di sorpresa quandu anu toccu dopu avè sperimentatu l'ughjettu alluntanendu da elli nantu à una schermu. Questu suggerisce una cunniscenza più profonda di a pusizione di u so corpu è u muvimentu in u so ambiente mentre cuntinueghjanu à sviluppà.