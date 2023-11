Una nova ricerca revela u sensu precoce di u corpu è u spaziu di i zitelli

Un studiu rivoluzionariu realizatu da l'Università di Birmingham hà truvatu chì i zitelli di quattru mesi pussede a capacità di percive i so corpi in relazione à u spaziu intornu à elli. A ricerca, publicata oghje in Scientific Reports, furnisce insights preziosi nantu à u sviluppu di l'autocuscenza in i zitelli.

In u studiu, i sperti di u Birmingham BabyLab anu espunutu i zitelli à una bola in muvimentu nantu à una schermu chì sia avvicinata o alluntanata da elli. Quandu a bola s'avvicinava à i zitelli nantu à u screnu, sò stati sottumessi à una vibrazione dolce (riferita cum'è "toccu") nantu à e so mani, mentre chì a so attività cerebrale era monitorata. A raccolta di dati hè stata fatta in Goldsmiths, Università di Londra.

I scuperti indicanu chì dapoi quattru mesi, i zitelli mostranu una attività cerebrale elevata in a regione somatosensoriale (tattile) quandu un toccu seguita un ughjettu chì si move versu elli. Questu suggerisce chì ancu prima di amparà à ghjunghje à l'uggetti, u cervellu di i zitelli hè digià cablatu per stabilisce cunnessione trà stimuli visuali è sensazioni tattili, chì li permettenu di capisce a so interazzione cù u spaziu circundante. Stu fenominu hè spessu cunnisciutu com'è spaziu peripersonale.

U duttore Giulia Orioli, u principale investigatore di l'Università di Birmingham, spiega: "U nostru studiu dimustra chì i primi tempi di a zitiddina, i zitelli pussede a capacità inherente di percive è capisce a so prisenza di u corpu in u spaziu intornu à elli. Cum'è adulti, utilizemu parechji sensi per discernisce a nostra situazione in u spaziu è predichemu e nostre interazzione cù l'uggetti. A scuperta chì i zitelli mostranu queste capacità in un stadiu cusì iniziale suscite dumande intriganti nantu à a misura in quale queste capacità sò amparate o innate ".

U studiu hà ancu esploratu cumu i zitelli più vechji, circa ottu mesi, reagiscenu à tocchi inespettati. Quandu u toccu era precedutu da a bola chì si alluntanò da elli nantu à u screnu, l'attività cerebrale di i zitelli mostrava segni di sorpresa. U prufessore Andrew Bremner, specialista in Psicologia di u Sviluppu, rimarca: "Questa osservazione di risposti sorpresa in i zitelli più vechji suggerisce chì u toccu era inesperu per via di a direzzione visuale di u muvimentu di l'ughjettu. Indica chì, cum'è i zitelli avanzanu in u so primu annu, u so cervellu in sviluppu acquistenu una cuscenza più sofisticata di a so esistenza corporale in u so circondu.

In più investigazioni, i circadori pensanu à participà à i participanti di varie età, cumpresi i più ghjovani è anziani. Esaminendu l'attività cerebrale in l'adulti, speranu di mette in luce a traiettoria di e capacità multisensoriali di sviluppu di i zitelli. Inoltre, anu u scopu di verificà se i neonati mostranu digià i primi segni di sti capacità.

U duttore Orioli cuncludi mettendu in risaltu e sfide di studià i neonati, ma esprime ottimisimu annantu à e scuperte putenziali : « U travagliu cù i neonati pone sfide uniche postu chì passanu a maiò parte di u so tempu à dorme è à manghjà. Tuttavia, facemu progressi in a ricerca di stu gruppu d'età, è serà veramente fascinante per determinà se i zitelli di pochi ghjorni anu una cuscenza rudimentale di i so corpi in u spaziu. Sì cusì, pudemu esse sguardi in l'urighjini di a cuscenza umana ".

S & P

Q: Chì ghjè u spaziu peripersonale ?

U spaziu peripersonale si riferisce à l'area chì circundava immediatamente u corpu di l'individuu, in u quale percecenu è interagiscenu cù l'uggetti.

Q: Sò i zitelli nati cun un sensu di cuscenza di sè stessu?

Mentre chì a cuscenza di sè stessu cuntinueghja à sviluppà in tutta a zitiddina è a prima zitiddina, a ricerca suggerisce chì i zitelli mostranu i primi signali di l'autocuscenza, cum'è ricunnosce a so propria riflessione, da circa 18 mesi di età.

Q: Cumu i circadori misuranu l'attività cerebrale in i zitelli?

I ricercatori tipicamente impieganu tecniche non invasive cum'è l'elettroencefalografia (EEG) per misurà l'attività cerebrale in i zitelli. L'EEG usa elettrodi posti nantu à u scalp per detectà i signali elettrici generati da u cervu.