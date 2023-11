Un studiu recente realizatu da circadori di l'Università di Birmingham hà svelatu chì i zitelli di quattru mesi anu un sensu unicu di cumu i so corpi interagiscenu cù u spaziu circundante. Questa scuperta rivoluzionaria mette in luce u sviluppu precoce di a cuscenza di sè stessu in i zitelli.

U studiu, publicatu in Scientific Reports, implicava di mostra à i zitelli una bola in muvimentu nantu à una schermu chì si avvicinava o si alluntanò da elli. Simultaneamente, i zitelli anu ricivutu un toccu gentile nantu à e so mani mentre a so attività cerebrale era monitorata cù un capu EEG. A raccolta di dati per u studiu hè stata fatta in Goldsmiths, Università di Londra.

Analizendu l'attività cerebrale di i zitelli, i circadori anu scupertu chì ancu à quattru mesi d'età, i zitelli mostranu una attività cerebrale somatosensoriale (tattile) aumentata quandu un toccu hè precedutu da un oggettu chì si move versu elli. Questu suggerisce chì da a prima età, i zitelli sò capaci di sente è capisce a relazione spaziale trà elli è l'uggetti in u so ambiente. Stu fenominu hè comunmente chjamatu spaziu peripersonale.

L'investigatore principale Dr Giulia Orioli, un Research Fellow in Psychology in l'Università di Birmingham, hà spressu chì questi risultati sfidanu l'idea chì queste capacità sò solu amparate è mette in risaltu a pussibilità chì ponu esse innate in l'omu. Ella hà ancu cummentatu: "Stu sviluppu iniziale di a cuscenza spaziale in i zitelli suscite dumande intriganti nantu à l'urighjini è a natura di a cuscenza umana".

Inoltre, u studiu hà esploratu cumu tocchi inespettati anu affettatu i zitelli più vechji, in particulare quelli di ottu mesi. I circadori anu scupertu chì quandu u toccu nantu à a so manu era precedutu da a bola nantu à u screnu chì si alluntanò da elli, i zitelli manifestavanu segni di sorpresa in a so attività cerebrale. Questu indica chì quandu i zitelli avanzanu in u so primu annu di vita, a so cunniscenza di a pusizione di u so corpu in u spaziu diventa più sufisticatu.

A prossima fase di a ricerca hà per scopu di include i participanti più ghjovani è più vechji di quelli in u studiu attuale. L'intruduzioni acquistate da u studiu di l'attività cerebrale adulta ponu furnisce infurmazioni preziose nantu à a trajectoria di u sviluppu di i zitelli. Inoltre, i circadori sò ansiosi di investigà s'ellu ci sò primi indicazioni di sti capacità "multisensoriali" in i zitelli.

U duttore Orioli hà cunclusu ricunnoscendu i sfidi di travaglià cù i neonati, ma hà spressu eccitazione annantu à u putenziale di studià ancu i zitelli più ghjovani è investigà se i fundamenti di a cuscenza spaziale esistenu in i neonati. Scopre questi primi sviluppi in i zitelli puderia furnisce una visione significativa di a nostra cunniscenza di a cuscenza umana.

Q: Chì hà revelatu u studiu di l'Università di Birmingham?

A: U studiu hà revelatu chì i zitelli di quattru mesi anu un sensu di cumu u so corpu interagisce cù u spaziu intornu à elli.

Q: Cumu hè statu fattu u studiu?

A: U studiu implicava dimustrà à i zitelli una bola in muvimentu nantu à una schermu mentre furnisce simultaneamente un toccu gentile à e so mani. L'attività cerebrale hè stata monitorata cù un capu EEG.

Q: Chì ghjè u spaziu peripersonale ?

A: U spaziu peripersonale si riferisce à a percepzione di l'individuu di u spaziu chì circundava immediatamente u so corpu.

Q: Chì hà truvatu u studiu nantu à i zitelli più vechji?

A: U studiu hà truvatu chì i zitelli più vechji, à ottu mesi, mostravanu segni di sorpresa quandu un toccu nantu à a so manu era precedutu da a bola chì s'alluntana da elli nantu à u screnu.

Q: Chì sò i prossimi passi per i circadori?

A: I circadori prughjettanu di include i participanti più ghjovani è anziani in studii futuri è investigà se i neonati mostranu i primi segni di sti capacità "multisensoriali".