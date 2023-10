A Best View of a Sun Eclipse in Canada: British Columbians Prepare

I Britannichi di a Columbia Britannica sò in un trattatu stu weekend, postu ch'elli avarianu senza dubbitu a megliu vista in Canada di un eclissi di u sole. U sabbatu matina, a terra, u sole è a luna s'allinearanu di manera chì u sole parerà sparisce daretu à a luna, lascendu solu un "anellu di focu". Mentre chì alcune parti di u mondu sperimentanu un altru tipu d'eclissi, i Britannichi culumbiani anu da esse l'uppurtunità di assistisce à una eclissi solare parziale, cù quasi 75% di u sole chì s'aspittava à sparisce da Vancouver.

L'eclissi serà visibile da 8:08 am à 10:38 am, cù u piccu accadutu à 9:20 am. L'internu è u livante di a pruvincia sperimenteranu ancu u fenomenu, ancu s'è u timing è l'estensione di u sole chì sparirà serà. un pocu sfarente per elli.

A coperta di nuvola pò esse una sfida per osservà l'eclissi, ma se e cundizioni permettenu, l'Università di a Culumbia Britannica accoglierà un avvenimentu di visualizazione è furnisce lenti di vista solare. Fighjendu direttamente à l'eclissi pò causà gravi danni à l'ochji, per quessa hè impurtante per a ghjente di piglià precauzioni. A NASA ricumanda d'utilizà lenti di vista solare o di creà un "proiettore di eclissi" per vede l'avvenimentu indirettu.

L'eclissi sulari annulari, induve a luna pare abbastanza grande per copre a maiò parte di u sole, si verificanu circa ogni unu à dui anni. Tuttavia, ùn sò micca sempre visibili da u Canada. Questu rende l'eclissi imminente una rara opportunità per i British Columbians per assistisce à questu avvenimentu celeste.

In cunclusione, i British Columbians anu da marcà i so calendari è preparanu per un spettaculu veramente rimarchevule in u celu stu weekend. Ricurdatevi di priorità a sicurità è gode di sta sperienza unica furnita da l'allineamentu di a terra, u sole è a luna.

Fonti:

- NASA

- Università di a Culumbia Britannica