Axiom Space raffina a furmazione per e missioni di astronauti privati ​​​​à l'ISS

Axiom Space si prepara per a so terza missione astronauta privata, Ax-3, prevista per lancià in ghjennaghju 2022 nantu à una nave spaziale SpaceX Crew Dragon à a Stazione Spaziale Internaziunale (ISS). A missione serà cumandata da l'ex astronauta di a NASA Michael López-Alegría, chì serà unitu da trè clienti: Walter Villadei d'Italia, Alper Gezeravcı di Turchia è Marcus Wandt di Svezia.

Durante un briefing nantu à a missione, López-Alegría è i so cumpagni di equipaggiu discutevanu a furmazione raffinata chì hè stata implementata per Ax-3. Tirandosi da e lezioni amparate da e missioni precedenti di a cumpagnia, cumpresa Ax-1, López-Alegría hà enfatizatu l'ottimisazione di a furmazione. A furmazione Ax-1 includeu attività chì ùn eranu micca pertinenti à a missione è ùn anu micca focu annantu à a gestione di u tempu mentre in l'ISS. Per Ax-3, López-Alegría pensa à riduce u so calendariu di esperimenti per avè più tempu per aiutà i so cumpagni di equipaggiu è riduce a so dipendenza da l'astronauti prufessiunali à bordu di l'ISS.

A furmazione furnita da SpaceX per Crew Dragon hè ancu diventata più efficace. López-Alegría hà manifestatu cunfidenza chì si avvicinanu à a "risposta perfetta" in quantu à a furmazione per a missione. Inoltre, i sfondi di l'equipaggiu cum'è piloti militari anu cuntribuitu à a so preparazione. Gezeravcı è Villadei sò membri attivi di e so forze aeree rispettive, purtendu una furmazione è una sperienza preziosa à a missione.

Mentre Villadei hà l'esperienza addiziale di vulà à u spaziu nantu à u volu suborbitale di Virgin Galactic, ùn cunsiderà micca strettamente necessariu per una missione ISS. Tuttavia, hà trovu chì era un volu di prova iniziale utile chì hà aiutatu à raffinà e cumpetenze è approcci.

Wandt, chì vola à traversu un accordu chì implica l'agenza spaziale di Svezia è l'Agenzia Spaziale Europea (ESA), hè statu sottumessu à una furmazione chì si basa nantu à a so sperienza precedente è compie u prugramma cumpletu di furmazione di astronauti ESA.

A furmazione cuntinua, sustinuta da una sperienza precedente in l'aeronautica militare, hà preparatu bè l'equipaggiu è assicura a so prontezza per a prossima missione Ax-3.

