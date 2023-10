I scientisti anu scupertu di pocu tempu ciò chì pò esse a struttura d'impattu d'asteroide più grande in a Terra, intarrata sottu à u bacinu di Murray in u Sud di u New South Wales, Australia. Ancu s'ellu ùn hè ancu cunfirmatu, stu cratere d'impattu suspettatu hè stimatu à circa 520 km di diametru, facendu guasi trè volte più grande di a struttura d'impattu di Vredefort in Sudafrica, chì hè attualmente cunsiderata a più grande.

I circadori di l'Università di New South Wales crede chì a struttura Deniliquin, cum'è hè stata chjamata, puderia esse furmatu circa 420 milioni d'anni fà da un impattu massiu di asteroide. Se a so ipotesi si prova vera, riscriverebbe i libri di record, superendu ancu u famusu cratere Chicxulub in Messico, cunnisciutu per finisce u regnu di i dinosauri, chì stende circa 150 km di larghezza.

E strutture d'impattu di l'asteroide ponu esse sfida à identificà, postu chì spessu restanu oculati sottu strati di sedimentu o sò oscurati per via di l'erosione. Tuttavia, i scientisti anu scupertu recentemente novi metudi di deteczione di sti strutture analizendu mudelli magnetichi. A struttura Deniliquin hè stata maculata nantu à questi mudelli, chì furnisce una forte evidenza di a so esistenza.

Inoltre, l'impatti di l'asteroide sò cunnisciuti per coincide cù avvenimenti significativi di estinzione di massa in tutta a storia, cum'è quellu chì hà sguassatu i dinosauri. Quest'ultima scuperta suggerisce chì a Terra è l'altri pianeti in u nostru sistema sulari sò stati sottumessi à un nùmeru maiò di impatti finu à circa 3.2 miliardi d'anni fà. Attualmente, ci sò 38 strutture cunfirmate è 43 putenziali d'impattu nantu à a Terra, chì varieghja da picculi crateri à grandi strutture intarrate.

Quandu i circadori cuntinueghjanu a so investigazione, resta à vede s'ellu a struttura di Deniliquin serà ufficialmente ricunnisciuta cum'è a più grande struttura d'impattu d'asteroide in a Terra. L'escavazione è u studiu di stu cratere colossale puderia furnisce insights inestimabili nantu à a storia di u nostru pianeta è u rolu di l'impatti còsmici in a furmazione di a so evoluzione geologica è biologica.

Spietenu FAQ (FAQ)

1. Chì hè a struttura Deniliquin ?

A struttura Deniliquin hè un cratere d'impattu d'asteroide suspettatu situatu sottu à u bacinu Murray in u Sud di u New South Wales, Australia. Se cunfirmatu, diventerà a più grande struttura cunnisciuta d'impattu d'asteroide in a Terra.

2. Quantu hè grande a struttura di Deniliquin cumparatu cù altri crateri d'impattu ?

A struttura Deniliquin hè stimata à circa 520 km di diametru, facendu quasi trè volte più grande di l'attuale struttura d'impattu più grande cunnisciuta, a struttura d'impattu Vredefort in Sudafrica.

3. Quantu hè a struttura Deniliquin ?

I scientisti crèdenu chì a struttura Deniliquin hè stata furmata circa 420 milioni d'anni fà da un impattu d'asteroide.

4. Cumu sò rilevate strutture d'impattu di l'asteroide ?

E strutture d'impattu di l'asteroide ponu esse difficili da identificà, ma ponu esse rilevate attraversu diversi metudi, cumprese l'analisi di mudelli magnetichi nantu à a superficia di a Terra.

5. Chì hè u significatu di e strutture d'impattu di l'asteroide ?

Strutture d'impattu di l'asteroide furniscenu insights preziosi nantu à a storia geologica è biologica di u nostru pianeta. Sò spessu assuciati cù l'eventi di l'estinzione di massa è anu ghjucatu un rolu significativu in a furmazione di l'evoluzione di a Terra.