I circadori di u Technion anu fattu un successu rivoluzionariu in u campu di l'ottica di spin-scala atomica creendu un laser spin-otticu da una sola capa atomica. Questa innuvazione ùn hà micca bisognu di l'usu di campi magnetichi o temperature criogeniche, spinghjendu i limiti di ciò chì era pensatu pussibule in questu campu.

L'avanzata hè basatu annantu à l'interazzioni coherenti di spin-dipendente trà una sola capa atomica è un reticulu di spin fotonicu cunfinatu lateralmente. Stu reticulatu sustene i stati di spin-valle high-Q attraversu a scissione di spin fotonica di Rashba di un statu ligatu in u cuntinuu. I risultati di sta ricerca sò stati publicati in a prestigiosa rivista Nature Materials è presentati in u Research Briefing di a rivista.

Stu successu hà implicazioni significativu per i fenomeni classici è quantum spin-dipendenti. Apertura novi pussibulità per a ricerca fundamentale è u sviluppu di i dispositi optoelettronici chì utilizanu spine elettroniche è fotoni.

U studiu hè statu realizatu da circadori di u Technion in cullaburazione cù l'Università di Tel Aviv. U gruppu di ricerca implicatu in stu studiu hè assuciatu cù u Helen Diller Quantum Center è Russel Berrie Nanotechnology Institute.

I circadori anu pussutu ottene stati di spin-split high-Q custruendu reticoli di spin fotonichi cù diverse proprietà di simmetria. Questi lattice sò custituiti da un core di inversione-asimmetria è un rivestimentu di inversione-simetria integrati cù un monolayer WS2. U monolayer serve cum'è u materiale di guadagnu è pussede pseudospins di valle unichi, chì permettenu u cuntrollu attivu di e fonti di luce spin-ottica senza a necessità di campi magnetichi.

In e microcavità spin-valle integrate in monolayer, u laser excitonic spin-otticu hè ottenutu à a temperatura di l'ambienti attraversu un forte feedback otticu. U statu di perdita minima di u sistema pò esse regulatu da a polarizazione di a pompa, chì furnisce u cuntrollu di l'intensità di lasing è a coherenza spaziale.

Sta ricerca apre novi strade per u sviluppu di fonti di luce spin-ottica à emissione di superficia. Piglia ancu un passu per ottene l'intricatu trà l'excitons di valle per l'infurmazione quantistica.

U sviluppu di stu laser spin-otticu coherente è cuntrullabile mostra u putenziale di l'ottica spin è e so applicazioni in diversi campi.

