Utilizà l'orologi atomici per detectà a materia scura

I scientisti di l'Università di Sussex è u Laboratoriu Naziunale di Fisica in u Regnu Unitu anu prupostu un novu modu per detectà certe particelle di massa bassa chì puderanu esse parti di a materia scura sfuggente. A materia scura, ancu s'ellu ùn hè micca osservata direttamente, hè cunnisciuta per avè effetti nantu à l'universu chì ùn pò micca esse spiegatu da i nostri mudelli attuali di fisica.

I circadori suggerenu chì l'orologi atomichi, chì sò cunnisciuti per a so precisione senza precedente in u timekeeping, puderanu esse usatu per detectà sti particelle. L'orologi atomici misuranu e piccule oscillazioni di l'atomi mentre passanu trà stati di energia. Qualchese disrupzione causata da una particella di materia scura ultra-leggera chì interagisce cù particelle di materia regulare puderia esse rilevata da questi orologi.

U studiu primu prupostu mudelli teorichi per misurà variazioni in i timings di u clock atomicu. Per cunvalidà u so approcciu, i circadori anu pigliatu letture da l'orologi atomichi esistenti. U prossimu passu seria di stallà un esperimentu induve dui orologi atomichi puderanu esse paragunati, cù unu esse più suscettibile à variazioni in custanti fundamentali.

In stu studiu particulari, dui custanti fundamentali sò stati esaminati: a custante di struttura fine è u rapportu di massa elettroni à protoni. Tramindui sti custanti puderanu esse disturbati da l'interazzione cù certi particeddi ultralight, cum'è l'axion ipoteticu, chì sò teorizati per esse rispunsevuli di l'effetti di a materia scura. Misurendu a magnitudine di sti disrupzioni, a prisenza di e particelle puderia esse indicata.

L'orologi atomici anu applicazioni di vasta portata oltre a cronometrazione. Sò stati aduprati per studià u redshift gravitazionale, scopre a fisica quantistica, è investigà modi per trasmette è almacenà l'infurmazione quantistica. Avà, cù a pussibilità di utilizà l'orologi atomichi cum'è detectors di materia scura, sti strumenti puderanu apre un novu regnu di ricerca.

I circadori enfatizanu chì i so scuperti ùn si basanu micca nantu à e teorie preesistenti, è i mudelli chì anu sviluppatu anu a flessibilità per esse appiicati à altri fenomeni inspiegabili. U studiu, chì hè statu publicatu in u New Journal of Physics, furnisce una via promettente per osservà è capisce l'enigmatica materia scura.

Definizione:

- Orologi atomici: Strumenti chì misuranu u tempu utilizendu l'oscillazioni di l'atomi mentre si movenu trà stati di energia, cunnisciuti per a so precisione eccezziunale.

- Materia scura: Una forma misteriosa di materia chì ùn emette, assorbe o riflette a luce, è chì l'esistenza hè inferita da i so effetti gravitazionali nantu à a materia visibile.

– Custanti fundamentali: Valori chì descrizanu e lege di l'Universu, cum'è a custante di struttura fine è u rapportu di massa electron-to-proton.

- Axion: Una particella ipotetica chì hè un candidatu potenziale per a materia scura.

Fonti:

- Università di Sussex

- Laboratoriu Naziunale di Fisica

- New Journal of Physics