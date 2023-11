Tracciamentu di l'Asteroide: u PDCO di a NASA in a ricerca di avvicinamenti vicinu

L'Uffiziu di Coordinazione di Difesa di a NASA (PDCO) cuntinueghja u so monitoraghju diligente di l'Oggetti Vicini à a Terra (NEO), cù a recente liberazione di informazioni nantu à un asteroide chì passa. U 21 di nuvembre, l'asteroide 2023 VW5 hè previstu di vene à 1.7 milioni di chilometri di a Terra. Ancu s'ellu ùn hè micca classificatu cum'è un Asteroide Potenzialmente Periculu, sta roccia spaziale furnisce un scontru vicinu.

L'asteroide 2023 VW5, un membru di u gruppu di asteroidi Aten, sparte caratteristiche cù l'Asteroids Near-Earth (NEA) chì attraversanu a Terra cù assi semi-majori più chjuchi di quelli di a Terra. Chjamatu dopu u primu di u so tipu, l'asteroide 2062 Aten, questi NEA sò stati inizialmente identificati da l'astrònomu americanu Eleanor Helin in u 1976 à l'Osservatoriu Palomar.

Cù una larghezza di circa 89 piedi, l'Asteroide 2023 VW5 hè paragunabile in grandezza à un aviò. Mentre chì e so dimensioni superanu quelli di l'asteroide Chelyabinsk, chì hà causatu a distruzzione in Russia in u 2013, sta roccia spaziale chì si avvicina ùn pone micca una minaccia per l'umanità per via di a so dimensione relativamente chjuca.

Sorprendentemente, ùn hè micca a prima volta chì l'Asteroide 2023 VW5 hè vicinu à a Terra. A storia arregistrata mostra chì u 4 di settembre di u 1901, l'asteroide hà passatu u nostru pianeta à una distanza di 69 milioni di chilometri. Dopu à u so passaghju u 21 di nuvembre di u 2021, u prossimu avvicinamentu vicinu serà u 26 d'aostu di u 2026, à una distanza di 36 milioni di chilometri.

L'astrònomi è i circadori impieganu diverse tecniche, cumpresu l'usu di algoritmi, per detectà è traccia l'asteroidi. I scientisti di l'Università di Washington anu publicatu un studiu chì palesa a scuperta di un asteroide potenzialmente periculoso utilizendu un algoritmu chjamatu HelioLinc3D. Durante a prova di l'algoritmu in Hawaii, hà rilevatu l'Asteroide 2022 SF289, una roccia spaziale colossale chì misura quasi 600 piedi di larghezza. Malgradu a so dimensione, questu asteroide ùn pone micca periculu immediatu per a Terra.

L'algoritmu HelioLinc3D si basa nantu à u set di dati cumpletu di Rubin per identificà è monitorà l'asteroidi. Attraversu queste tecniche avanzate, i scientisti ponu cuntinuà à rinfurzà a nostra capiscitura è a preparazione per e potenziali minacce celesti.

Spietenu FAQ (FAQ)

Q: Cosa hè un ughjettu vicinu à a Terra (NEO)?

A: Un ughjettu vicinu à a Terra (NEO) hè qualsiasi asteroide o cometa chì vene in 1.3 unità astronomiche (circa 195 milioni di chilometri) di a Terra.

Q: Chì ghjè un Asteroide Potenzialmente Periculu?

A: Un Asteroide Potenzialmente Periculu (PDA) hè un asteroide chì pò esse una minaccia per a Terra per via di a so dimensione è a vicinanza.

Q: Cumu sò tracciati l'asteroidi?

A: L'astrònomi utilizanu diversi metudi per seguità l'asteroidi, cumpresi i telescopi terrestri, l'osservatori spaziali è l'algoritmi chì analizanu e dati per identificà è predichendu e so traiettorie.

Q: Chì hè u significatu di u gruppu Aten di asteroidi?

A: U gruppu di asteroidi Aten hè una categuria di Asteroidi vicinu à a Terra (NEA) cù orbite più chjuche di a Terra. Sò chjamati dopu à u primu asteroide scupertu di stu tipu, 2062 Aten.

Q: Cumu l'algoritmi aiutanu à a rilevazione di l'asteroide?

A: Algoritmi, cum'è HelioLinc3D, utilizanu grande datasets per identificà è traccia l'asteroidi. Analizendu mudelli è traiettorie, questi algoritmi aiutanu i scientisti in i so sforzi continui per monitorà e minacce potenziali da u spaziu.