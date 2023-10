Espectacular Image di NGC 4654: Una Galassia Spirale Intermedia in u Cluster Virgo

U Telescopiu Spaziale Hubble hà catturatu una maghjina maravigghiusa di a galassia spirale intermedia NGC 4654. Situata in a custellazione di a Vergine, sta galassia hà caratteristiche di spirali unbarred è barred. U so centru luminosu è i braccia stellati turbulenti facenu una vista captivante. NGC 4654 hè situatu à u nordu di l'equatore celeste, facendu visibile da l'emisferi nordu è miridiunali. Sta galassia si trova à circa 55 milioni di anni luce da a Terra.

NGC 4654 hè trà e galassie Virgo Cluster chì mostranu una distribuzione asimmetrica di stelle è gasu d'idrogenu neutru. L'astrònomi credi chì pò esse sottumessi à un prucessu chjamatu "stripping ram pressure". Quandu sta galaxia si move à traversu u plasma superheated cunnisciutu cum'è u mediu intraclusteru in u cluster di galaxie Virgo, l'attrazione gravitazionale esercita pressione nantu à NGC 4654. Questa pressione, simile à a sensazione di ventu in un ghjornu fermu per un motociclista, spoglia a galaxia di u so. gasu. In cunseguenza, una cuda longa è fina di gasu di l'idrogenu s'hè furmatu in u latu sud-est di NGC 4654.

Curiosamente, a maiò parte di e galaxie chì sperimentanu a striscia di pressione di ram pussede un minimu di gasu friddu, impediscendu a so capacità di furmà novi stelle. Tuttavia, NGC 4654 mantene i tassi di furmazione di stella cungruenti cù galassie di dimensioni simili. Questu suggerisce chì NGC 4654 hè una eccezzioni à stu mudellu.

NGC 4654 hà ancu sperimentatu una interazzione cù a galassia compagna NGC 4639 circa 500 milioni d'anni fà. L'effetti gravitazionali di NGC 4639 spoglianu u gasu longu à u bordu di NGC 4654, inibendu a furmazione di stella in quella regione. In cunseguenza, sta interazzione hà risultatu in a distribuzione asimmetrica di stelle in NGC 4654.

I scientisti studianu galassie cum'è NGC 4654 per capiscenu megliu a relazione trà e stelle ghjovani è u gasu friddu da quale si formanu. U Telescopiu Spaziale Hubble, operatu da a NASA, ghjoca un rolu cruciale in catturà tali imaghjini mozzafiato, chì permette à i circadori di approfondisce i misteri di l'universu.

