Un scontru recente da i circadori di l'Università di Leeds hà sbulicatu e credenze longu di l'astrònomu nantu à e stelle Be, sprucendu una nova luce nantu à questi enigmatici ogetti celesti. Be stelle, cunnisciute per e so linee di emissione è i tipi spettrali B, anu captivatu i scientifichi per più di un seculu da a so scuperta da l'astrònomu talianu Angelo Secchi in u 1866.

Tradizionalmente, l'astrònomu crèdenu chì l'astri Be esistenu principarmenti in sistemi binari, ballendu in coppie in l'universu. Tuttavia, l'analisi di dati da u satellitu Gaia di l'Agenzia Spaziale Europea hà furnitu evidenza convincente chì sfida sta nozione prevalente. Sembra chì l'astri di Be ùn sò micca solu dui, ma piuttostu tripli, cù trè corpi celesti chì interagiscenu intricamente l'un l'altru.

Osservendu u muvimentu di e stelle à traversu u celu di notte per periodi estesi è più brevi, i circadori anu rilevatu segni rivelatori di cumpagnia. Se una stella si move nantu à una trajectoria diritta, indica a prisenza di una sola stella. Tuttavia, a prisenza di parechje stelle si traduce in un vacillamentu detectable o ancu un mudellu spirale. Sorprendentemente, u studiu hà revelatu chì e stelle Be mostranu un ritmu più bassu di cumpagnie paragunatu à i so contraparti di stella B inizialmente, cuntradiscendu l'aspettattivi.

Ulteriori investigazioni anu revelatu chì a terza stella entra spessu in scena, influenzendu a trajectoria di u cumpagnu è facilitendu u trasferimentu di materiale necessariu per a furmazione di u discu gaseous distintivu chì enveloping Be stars - un spettaculu celeste chì ricorda l'anelli di Saturnu. Sti cumpagni, una volta visibilii à noi, sò resi invisibili per via di u "vampire" Be star draining progressivamente a so massa finu à ch'elli diventanu troppu diminuite à esse osservatu.

L'implicazioni di sta scuperta rivoluzionaria si estendenu oltre u regnu di e stelle Be. Da i buchi neri è e stelle di neutroni à e fonti d'onda gravitazionale, a nostra cunniscenza di sti fenomeni còsmici hè assai influenzatu. Cù l'ascesa di a ricerca di l'onda gravitazionale, sta cunniscenza nova offre una cunniscenza preziosa di e stelle chì dà nascita à sti disturbi gravitazionali intriganti.

Cum'è u prufessore René Oudmaijer da a Scola di Fisica è Astronomia di l'Università nota, "A binarità hè essenziale in l'evoluzione stellare, ma avà andemu oltre quellu paradigma. I tripli sò diventati i novi binari ". Questa rivoluzione in a nostra cunniscenza di a cumpagnia celestiale apre e porte à un universu più intricatu è captivante chì aspetta per esse sbulicatu.

FAQ:

Q: Chì sò e stelle Be?

A: Be stars sò un gruppu diversu di stelle carattarizatu da i so tipi spettrali B è a prisenza di linee di emissione in i so spettri. Sò stelle B non supergianti chì mostranu una o più linee di emissioni di Balmer o chì l'anu esibita in u passatu.

Q: Cumu sò stati Be stars tradiziunale pensate à esiste?

A: In u passatu, l'astrònomu cridianu chì l'astri Be esistianu soprattuttu in sistemi binari, cù duie stelle chì orbitavanu l'una à l'altra.

Q: Chì hà revelatu a scuperta recente?

A: A scuperta recente hà sfidatu a credenza tradiziunale per furnisce evidenza chì e stelle Be si trovanu in sistemi tripli, induve trè corpi celesti interagiscenu l'un cù l'altru.

Q: Cumu sta scuperta influenza a nostra cunniscenza di l'altri oggetti celesti?

A: Questa scuperta hà implicazioni significativu per a nostra cunniscenza di i buchi neri, di e stelle di neutroni è di e fonti d'onda gravitazionale, chì furnisce una visione di e stelle chì precedenu a so furmazione.

Q: Cumu sò i cumpagni di Be stars rendenu invisibili?

A: U "vampire" Be star assorbe gradualmente a massa di e so stelle cumpagnie, facendu chì diventanu troppu chjucu è scuru per esse osservatu.