Stelle ripetutamente tagliuzzate è cunsumate da u Black Hole Confounds Astronomi

L'astrònomi di l'Università di Leicester anu fattu una scuperta intrigante - una stella simile à u nostru sole hè stata ripetutamente distrutta è cunsumata da un burato neru situatu à 500 milioni di anni luce di distanza. Stu avvenimentu drammaticu risultatu in l'esplosioni regulare di luce chì si trovanu circa ogni 25 ghjorni. Di genere, l'esplosioni di buchi neri, cunnisciuti cum'è avvenimenti di disrupzione di marea, accadenu quandu un burato neru devora una stella. Tuttavia, in questu casu, l'emissioni suggerenu chì l'astri sò solu parzialmente distrutti, cù u prucessu chì si ripete una volta è una volta.

L'osservazioni anu revelatu dui tipi di scoppi: quelli chì si verificanu ogni pochi ore è quelli chì succedenu circa una volta à l'annu. A rigularità di l'emissioni in questu casu particulari hè cascata trà i dui estremi, indicà un fenomenu unicu. Invece di decadenza cum'è s'aspittava, a stella, chjamata Swift J0230, brillava brillanti per un periudu di sette à deci ghjorni è poi si spegnerà subitu, ripetendu stu ciculu ogni 25 ghjorni.

U studiu, publicatu in a rivista Nature Astronomy, ùn solu furnisce una visione di cumu i buchi neri disturbanu e stelle in orbita, ma ancu scopre una nova classe di stelle parzialmente disturbate. U duttore Robert Eyles-Ferris, un recenti destinatariu di PhD da l'Università di Leicester, enfatiza l'impurtanza di sta scuperta dicendu: "Swift J0230 hè un aghjuntu eccitante à a classe di stelle parzialmente disturbate".

L'autore principale di u studiu, u duttore Phil Evans, mette in risaltu chì questa hè a prima volta chì i scientisti anu vistu una stella cum'è u sole chì hè ripetutamente tagliuzzata è cunsumata da un pirtusu neru di massa bassa. I mudelli di l'esplosione Swift J0230 indicanu chì a stella hè di dimensioni simili à u sole è orbita una strada ellittica intornu à un pirtusu neru di massa bassa in u centru di a so galaxia. Apprussimatamente trè massi di materiale di a Terra si crede chì sò stati strappati da l'atmosfera di Swift J0230 è riscaldati mentre cascanu in u pirtusu neru, righjunghjendu a temperatura di circa 2,000,000 ° C. Stu calore intensu libera una abbundanza di raghji X, inizialmente rilevati da Neil Gehrels Swift Observatory di a NASA.

I circadori stimanu chì u pirtusu neru rispunsevuli di sti fenomeni hè relativamente chjucu cumparatu cù i buchi neri supermassivi, cù una massa chì varieghja da 10,000 100,000 à 0230 0230 volte quella di u sole. A scuperta di Swift JXNUMX hè stata pussibule per via di l'usu di un novu strumentu sviluppatu da a squadra di Leicester, chjamatu detector transitori. U duttore Kim Page, chì hà cullaburatu à u studiu, aspetta chì ci sò assai più oggetti celesti cum'è Swift JXNUMX chì aspetta per esse scupertu, grazia à u so novu strumentu di caccia transitori.

Questa ricerca rivoluzionaria mette in luce l'attività misteriose è spaventose chì si verificanu in prossimità di i buchi neri. A scuperta di Swift J0230 ci porta un passu più vicinu à capisce questi fenomeni cosmici enigmatici.

Fonti:

- Astronomia di a natura

- Università di Leicester