Putente Burst Radio rilevatu da a galassia distanti

L'astrònomi anu fattu una scuperta rivoluzionaria detectendu un burst radio rapidu (FRB) da una galassia distante chì hà viaghjatu ottu miliardi d'anni luce per ghjunghje à a Terra. Stu FRB particulari hè più putente è hè urigginatu da assai più luntanu ch'è qualsiasi arregistratu prima, avè accadutu quandu l'universu era menu di a mità di a so età attuale. A causa di FRB resta un misteru, cù teorii chì varienu da a vita aliena à i magnetars, chì sò stelle morte altamente magnetiche.

L'esplosione di a radiu hè stata rilevata da u radiotelescopiu Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) in Australia Occidentale. Hè liberatu tanta energia in menu di un millisecondu quantu u sole emette più di 30 anni. Mentre chì centinaie di millaie di FRB puderianu esse in u celu ogni ghjornu, solu circa mille sò stati rilevati, cù l'urighjini di solu 50 identificati. Per seguità a fonte di l'ultima splutazioni, l'astrònomu anu utilizatu u Very Large Telescope in Cile è truvaru chì vene da una galaxia chì pò esse fusione cù altre galaxie, potenzialmente creendu u magnetar.

A parte di svelà u misteru di FRB, i scientisti speranu di usà cum'è strumentu per scopre i misteri di l'universu. FRBs sò impressiunati cù a firma di u gasu chì viaghjanu, furnisce i scientisti cun un modu per misurà a quantità di materia in u web còsmicu è determinà u pesu tutale di l'universu. Tuttavia, per ottene una misurazione più precisa, centinaie di più FRB anu da esse osservati cù radiotelescopi avanzati chì sò previsti per esse operativi in ​​un futuru vicinu.

Questa scuperta rivoluzionaria ci porta più vicinu à capisce l'urighjini di FRB è u web còsmicu. Cù più ricerche è avanzamenti in a tecnulugia, i scientisti credenu chì sbloccaranu più sicreti di l'universu.

