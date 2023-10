Chì succede quandu dui pianeti giganti scontranu in un sistema solare distante?

Una scuperta recente in un sistema solare distante hà suscitatu a curiosità di l'astrònomu. Hanu osservatu i cunsequenze di una coliszione planetaria massiva è sò avà monitorendu attentamente l'avvenimenti chì si sviluppanu.

Tuttu cuminciò quandu un astronomu hà nutatu una curva di luce peculiar da una stella apparentemente normale. A stella s'hè illuminata subitu in luce infrarossa per circa 1,000 500 ghjorni, seguitatu da un periodu di dimming otticu chì durò XNUMX ghjorni. Questu hà attiratu l'attinzioni di l'altri astrònomu, chì anu capitu rapidamente chì questu avvenimentu era luntanu da l'ordinariu.

Un studiu ulteriore di a stella, chjamata ASASSN-21qj, hà revelatu chì avia sperimentatu una collisione trà dui exoplanets gigantes di ghiaccio. Questi pianeti, ognunu circa 25 volte a massa di a Terra, scontranu à una velocità di 45.77 km / s, risultatu in a furmazione di una synestia - una massa rotante di roccia vaporizzata. L'intensa splutazioni di luce infrarossa hè urigginata da questa synestia.

In più di a synestia, a collisione hà pruduciutu una nuvola di detriti massiccia chì hà cambiatu a natura di u sistema solare. I detriti anu fattu chì a stella passava un periudu di dimming mentre passava davanti à a stella, trè anni dopu à l'iniziu luminosu di l'infrared.

I scientisti pensanu chì u nuvulu di débris in espansione s'allungarà mentre orbita a stella, sparghjendu a so luce. Telescopi cum'è u Telescopiu Spaziale James Webb (JWST) puderanu furnisce più insights in questi sviluppi. Quandu a synestia si rinfriscà, diventerà eventualmente un novu pianeta in orbita attornu à a stella, potenzialmente dendu nascita à novi lune.

Questa scuperta mette in risaltu l'immensa energia liberata durante tali collisioni è l'impattu trasformativu chì ponu avè in un sistema solare. L'astrònomi sò entusiasmati di cuntinuà à osservà stu sistema solare distante mentre evoluzione, offrendu insights preziosi nantu à e conseguenze di una collisione planetaria.

