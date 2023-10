E custellazioni di satelliti di l'orbita bassa di a Terra (LEO), cum'è Starlink d'Elon Musk è a razza recentemente unita di Amazon, causanu dannu significativu à a ricerca scientifica. Questi satelliti, una volta elogiati per u so putenziale di furnisce una cobertura globale di banda larga, sò avà risultatu in una contaminazione luminosa chì obstruisce assai l'studiu di u celu di notte. Malgradu i sforzi per attenuà a luminosità di sti satelliti, i scientisti anu truvatu chì anu sempre più di più di duie volte i limiti di luminosità cunsigliati.

Un studiu recente publicatu in a rivista Nature hà evidenziatu cumu un prototipu di u sciame BlueBird di AST SpaceMobile hè diventatu unu di l'uggetti più brillanti in u celu. Un altru studiu hà ancu dimustratu chì ancu i satelliti scuri sò sempre significativamente più brillanti di ciò chì l'astrònomu consideranu accettabili per minimizzà l'interferenza cù a scienza spaziale.

L'astrònomi chì assistenu à una cunferenza urganizata da u Centru di l'Unione Astronomica Internaziunale per a Prutezzione di u Cielo Scuru è Silenziu da l'Interferenza di a Constellazione di Satelliti anu manifestatu preoccupazioni per l'effetti peghju di questi satelliti nantu à a ricerca di u celu di notte. Malgradu i tentativi di scurisce i so satelliti, a luminosità resta un prublema persistente. I sistemi di seguimentu esistenti per i satelliti LEO sò costosi è mancanu di scalabilità.

I regulatori sò stati lenti per affruntà queste preoccupazioni, basandu principalmente in linee volontarie chì ùn ponu micca furnisce restrizioni significative. Inoltre, ci sò dumande nantu à se u dannu causatu à a ricerca scientifica hè ghjustificatu da i benefici di l'accessu di banda larga megliu in i zoni remoti. I sistemi satellitari LEO, mentre permettenu a connettività in regioni isolate, anu limitazioni di capacità notevuli, à u cuntrariu di e rete wireless in fibra o 5G.

Starlink, per esempiu, serve attualmente 1.5 milioni d'utilizatori in u mondu, mentre chì milioni in i Stati Uniti ùn anu ancu accessu à a banda larga assequible. L'altu costu di l'internet satellitare limita a so capacità per affruntà i prublemi di cunnessione più largu. Inoltre, ci sò piani di lancià decine di millaie di satelliti più in u spaziu, aggravendu ancu a contaminazione luminosa è e so cunsequenze nantu à a ricerca scientifica.

