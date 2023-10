L'astronomi trovanu a supernova ultrastrippata più vicina: SN 2021agco in UGC 3855

By

Una squadra di astronomi guidata da Shengyu Yan di l'Università Tsinghua in Pechino, Cina, hà scupertu una nova supernova ultrastripped, SN 2021agco. A supernova hè stata rilevata cù u Telescopiu Half Meter (HMT) à l'Osservatoriu Xingming in Cina. SN 2021agco hè statu trovu in a galassia UGC 3855, chì si trova à circa 130 milioni di anni luce di distanza.

Supernovae ultrastripped, cum'è SN 2021agco, sò un tipu raru di supernova induve l'involucro progenitore di a stella hè statu estremamente spogliatu prima di l'esplosione. Questu risultatu in caratteristiche spettrali simili à l'altri supernove di busta strisciata (SNe Ib / Ic), ma relativamente debbuli. A scuperta di SN 2021agco furnisce una insight preziosa nantu à a perdita di massa viulente è a striscia di strati esterni chì si trova in questi tipi di supernovae.

I circadori anu stimatu chì SN 2021agco avia una massa ejecta di circa 0.26 masse solari è una energia cinetica di circa 95.7 quindecillion erg. Si pensava chì a stella progenitora avia avutu un involucro cù un raghju di 78.4 radius solari, una massa di 0.1 masse solari, è una energia d'iniezione di 89.3 quindecillion erg.

A galassia ospitante, UGC 3855, hè una galassia spirale intermediata chì hà circa 10.6 miliardi d'anni. Havi una massa di circa 2.6 miliardi di massi sulari è una bassa rata di furmazione di stella di 0.2 masse solari annu.

Sta scuperta mette in risaltu l'impurtanza di studià e supernovae per capisce megliu l'evoluzione di e stelle è di e galaxie. SN 2021agco rapprisenta l'esempiu cunnisciutu più vicinu di una supernova ultrastrippata à a Terra, dendu à l'astrònomu una opportunità unica per studià e proprietà è u cumpurtamentu di questi rari avvenimenti cosmici.

Fonti:

"Scoperta di a Supernova Ultrastripped più vicina: SN 2021agco in UGC 3855" - arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2310.04827

Image: L'imaghjini di a prima fase di u campu SN 2021agco osservatu da ATLAS è u Telescopiu Half Meter (HMT) cù l'imaghjini residuali cù u mudellu host-galaxy sottrattu. Creditu: arXiv (2023)

Definizione:

Supernova: Una splusione stellare putente è luminosa.

Una splusione stellare putente è luminosa. Supernovae di tipu I è II: Supernovae classificate basatu annantu à i so spettri atomichi. I supernove di tipu I mancanu di l'idrogenu in i so spettri, mentre chì e supernova di u tipu II anu linee spettrali di l'idrogenu.

Supernovae classificate basatu annantu à i so spettri atomichi. I supernove di tipu I mancanu di l'idrogenu in i so spettri, mentre chì e supernova di u tipu II anu linee spettrali di l'idrogenu. Supernova di tipu Ib: Una sottoclasse di supernove di colapsu di core-inviluppu spogliatu induve una stella massiccia, cù u so involucro esterno di l'idrogenu sguassatu, collassa sottu a so propria gravità.

Una sottoclasse di supernove di colapsu di core-inviluppu spogliatu induve una stella massiccia, cù u so involucro esterno di l'idrogenu sguassatu, collassa sottu a so propria gravità. Supernova ultrastripped: Un tipu raru di supernova induve l'involucramentu di u progenitore hè statu estremamente spogliatu prima di l'esplosione, risultatu in caratteristiche spettrali simili à SNe Ib / Ic, ma relativamente debbuli.

Un tipu raru di supernova induve l'involucramentu di u progenitore hè statu estremamente spogliatu prima di l'esplosione, risultatu in caratteristiche spettrali simili à SNe Ib / Ic, ma relativamente debbuli. Massa di ejecta: A massa di materiale espulsa durante una splusione di supernova.

A massa di materiale espulsa durante una splusione di supernova. energia cinetica: L'energia assuciata à u muvimentu di un oggettu.

L'energia assuciata à u muvimentu di un oggettu. Progenitore: A stella chì subisce una splusione di supernova.

A stella chì subisce una splusione di supernova. raggi solari: Unità di misura uguale à u raghju di u sole.

Unità di misura uguale à u raghju di u sole. Tasso di furmazione di stella: U ritmu à quale novi stelle sò furmati in una galaxia.