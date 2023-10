L'Atlas Galaxy di Siena: una mappa cumpleta di u Cosmos

U Siena Galaxy Atlas (SGA) hè una mappa cumpleta di u cosmosu chì include a distanza, u locu è u prufilu chimicu di 380,000 2014 galaxie in a mità di u celu di notte. Sviluppatu da una squadra d'astrònomu cù l'Indagine di Legacy Instrument Spectroscopic Energy (DESI), l'SGA combina dati da trè inchiesta larga cumpletata trà 2017 è XNUMX. A mappa furnisce infurmazione precisa nantu à i lochi, forme è dimensioni di centinaie di millaie di grande galaxie.

Prima di a creazione di l'SGA, e compilazioni di galaxie precedenti cuntenenu entrate imprecisi, cum'è pusizioni sbagliate è dimensioni di galaxie, è ancu entrate chì ùn eranu micca galassie ma stelle o artefatti. A SGA elimina questi errori per una grande sezione di u celu è migliurà a misurazione di luminosità per e galaxie, qualcosa chì ùn era micca dispunibile in modu affidabile prima per una mostra di questa dimensione.

A SGA hè una risorsa preziosa per l'astrònomu chì studianu a furmazione di galaxie è a struttura di l'Universu. Aiuta à furnisce una stampa cumpleta di u cosmosu è sustene più ricerche. L'inchiesta in tuttu u celu cum'è l'SGA permette à i scientisti di identificà mudelli larghi in una populazione d'uggetti, mette in cuntestu novi scuperte è identificà candidati per osservazioni focalizati.

I dati per l'SGA venenu da diversi telescopi, cumprese a Camera d'Energia Oscura, a camera Mosaic3, è u Beijing-Arizona Sky Survey. Queste indagini catturanu l'imaghjini in lunghezze d'onda ottiche è infrarossi, chì coprenu una zona di 20,000 XNUMX gradi quadrati, chì hè quasi a mità di u celu di notte. A SGA hè ancu a prima indagine per furnisce dati nantu à i profili di luce di e galaxie.

U SGA, chjamatu dopu à u Siena College in New York, hè dispunibule gratuitamente in linea sia per l'astronomi prufessiunali sia per u publicu. In più di a so utilità scientifica, l'atlas cuntene numerosi imaghjini di belli galaxie, chì facenu un risorsu preziosu per tutti quelli chì interessanu à spiegà u nostru angulu di l'Universu.

Fonti:

- NOIRLab

- A nave spaziale Gaia di l'ESA

- Sonda di Legacy Instrument Spectroscopic Energy (DESI).

- Camera d'energia scura (DECam)

- Camera Mosaic3

- Pechino-Arizona Sky Survey (BASS)

- Satellitu Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) di a NASA