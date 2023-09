U novu Metudu utilizza Stelle RR Lyr à Doppiu Periudu per Misurà Distanze di Galaxie

L'astrònomu anu sviluppatu un novu metudu per a misurazione precisa di e distanze di e galaxie usendu stelle RR Lyr à doppia periodu. Stu metudu elimina a necessità di l'osservazioni spettroscòpichi è hà u putenziale di aumentà a mostra di galaxie cù distanze precise per più di 20 volte.

Stelle RR Lyr sò variabili pulsanti chì sò 100 volte più brillanti di u nostru Sole è sò più di duie volte più vechje. Puderanu serve cum'è una "candela standard" per a misurazione di distanze di galaxie per via di a relazione trà u so periodu di pulsazione è a luminosità. Sti stiddi sò stati largamente utilizati per e misurazioni di distanza, inseme cù i Cefeidi classici, per e galassie vicinu à noi.

In un studiu recente publicatu in a rivista Nature Astronomy, l'astrònomu di l'Osservatori Astronomichi Naziunali di l'Academia Cinese di Scienze pruposti l'utilizazione di stelle RR Lyr à doppia periodu per misurà e distanze di galaxie cù un errore di distanza ottimisatu di 1-2%.

Stelle RR Lyr à doppia periodu sò unichi perchè mostranu pulsazioni cù più di un periodu. I dui periodi sò assuciati cù pruprietà stellari cum'è a massa è l'abbundanza elementale. Studiendu sti dui periodi, l'astrònomu ponu stabilisce una relazione period-luminosità indipindente da l'abbundanza elementale, chì permette misure di distanza basate solu nantu à a fotometria.

Stu novu metudu furnisce un modu per ottene misure di distanza di galassie vicine da a fotometria solu, senza cunfidendu l'osservazioni spettroscopiche. Sicondu u duttore Licai Deng, un investigatore senior in NAOC è coautore di u studiu, stu metudu hà u putenziale di aumentà a mostra di galaxie cù misure di distanza d'alta precisione per un fattore di 20 o più.

Stelle RR Lyr à doppia periodu ùn solu furniscenu misurazioni precise di distanza, ma ancu informazioni preziose nantu à l'abbundanza elementale. In u futuru, cù l'avventu di telescopi avanzati cum'è u telescopiu China Space Station è l'osservatoriu Vera C. Rubin, decine di millaie di stelle RR Lyr duppiu-periodu in galassie vicine sò previste per esse scupertu. Utilizendu u metudu di misurazione di distanza basatu annantu à queste stelle, l'astrònomu speranu di creà una mappa intuitiva 3D di u Gruppu Locale è ottene una constante Hubble d'alta precisione.

In generale, l'usu di e stelle RR Lyr à doppiu periodu cum'è indicatori di distanza offre una via promettente per avanzà a nostra cunniscenza di u cosmu è e vaste galassie in questu.

Fonti:

– Chen, X., Zhang, J., Wang, S., & Deng, L. (2023). L'usu di e stelle RR Lyrae in doppia modalità cum'è indicatori robusti di distanza è metallicità. Astronomia di a natura.

- Creditu di l'Image: NAOC