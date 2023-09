L'astrònomi trovanu i buchi neri più vicini à a Terra in u Cluster Hyades

L'astrònomi anu prupostu chì i buchi neri più vicini à a Terra puderianu esse in lurding in u Cluster Hyades, chì si trova à circa 150 anni luce di distanza da u sole. Sta scuperta suggerisce chì questi buchi neri puderanu esse espulsi da u cluster milioni d'anni fà è avà vagavanu solu per a galaxia. Paragunatu à u bulu neru più vicinu cunnisciutu prima, sti novi candidati seranu circa dece volte più vicinu à a Terra.

U Cluster Hyades hè un cluster apertu, custituitu da centinaie di stelle in a custellazione di u Taurus. I gruppi aperti sò gruppi di stelle chì si crede chì anu furmatu à u stessu tempu da a stessa nuvola di gasu è polvera. In u risultatu, e stelle in questi clusters sparte caratteristiche cumuni in quantu à cumpusizioni chimiche è età.

Per investigà a prisenza potenziale di i buchi neri in u Cluster Hyades, una squadra di circadori guidata da Stefano Torniamenti da l'Università di Padova hà realizatu simulazioni di u muvimentu di e stelle è di l'evoluzione in u cluster. Queste simulazioni includenu buchi neri, è i risultati sò stati paragunati à l'osservazioni fatte da u telescopiu spaziale Gaia in quantu à e velocità è e pusizioni di e stelle in u cluster.

I circadori sò ghjunti à a cunclusione chì i mudelli di simulazione chì currispondenu megliu à l'osservazioni includenu dui o trè buchi neri in u cluster. Inoltre, e simulazioni chì cuntavanu i buchi neri espulsi da l'Hyadi micca più di 150 milioni d'anni fà sò ancu allinati cù i dati Gaia. Questu suggerisce chì si i buchi neri sò stati espulsi violentamente da u cluster, a so esistenza precedente seria sempre evidenti in a pupulazione stellare.

Ancu s'è i buchi neri anu digià lasciatu l'Hyadi, i simulazioni indicanu chì fermanu i buchi neri più vicinu à a Terra. Records precedenti per i buchi neri più vicini à a Terra, Gaia BH1 è Gaia BH2, sò stati scuperti quist'annu è sò situati à 1,560 è 3,800 anni luce rispettivamente. In paragone, i putenziali buchi neri in u Cluster Hyades seranu assai più vicinu.

A ricerca mette in risaltu l'impattu di u telescopiu spaziale Gaia, chì hà permessu à l'astrònomu di studià e pusizioni individuali è i movimenti di stelle in clusters cum'è l'Hyadi per a prima volta. Misurendu accuratamente e pusizioni è i muvimenti di miliardi di stelle, Gaia permette a rilevazione di influenze gravitazionali da l'uggetti nascosti cum'è i buchi neri.

I scuperti di stu studiu mettenu in luce a prisenza è a distribuzione di i buchi neri in a galaxia è cuntribuiscenu à una megliu cunniscenza di l'evoluzione di i gruppi stellari. A ricerca hè stata publicata in i Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Fonti:

- "L'astrònomi trovanu i putenziali buchi neri più vicini à a Terra". Space.com.

- "I buchi neri più vicini à a Terra puderanu esse in agguatu in Hyades Cluster." Novu Atlas