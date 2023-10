Novi Insights in Fast Radio Bursts è Earthquakes

By

Un studiu recente realizatu da l'Università di Tokyo hà furnitu novi insights in u misteriu fenomenu cunnisciutu cum'è scontri di radio veloci (FRB) tracendu paralleli cù i terremoti. FRBs sò intensi scoppi di energia radiu chì ponu durà solu millisecondi è urigginari da u spaziu prufondu. A causa esatta è l'origine di i FRB sò rimasti elusivi, ma sta ricerca suggerisce chì "starquakes" nantu à e stelle di neutroni puderanu esse rispunsevuli.

Stelle di neutroni sò stelle incredibbilmente densi chì si formanu quandu e stelle supergianti colapsanu, lascendu un core chjucu è densu. Magnetars, un tipu di stella di neutroni cù forti campi magnetichi, sò stati osservati chì emettenu FRB. U cuncettu di starquakes in superfici magnetar, simili à i terremoti in a Terra, offre una spiegazione plausibile per l'occurrence di FRB.

U squadra di ricerca hà paragunatu dati da FRB, terremoti è eruzioni solari. Anu trovu similitudini distinte trà FRB è terrimoti, in particulare in quantu à l'occurrenza di l'affermazione è a diminuzione di i tassi di ripresa cù u tempu. Per d 'altra banda, ci era notevoli differenze trà FRB è flares solari. Questa analisi cuntradite studii precedenti è sbulicà una nova luce nantu à a natura di FRB.

Sta scuperta hà u putenziale di rinfurzà a nostra cunniscenza di i terremoti, a materia d'alta densità è a fisica nucleare. Studiendu FRBs è a so cunnessione cù i starquakes, i scientisti puderanu acquistà insights preziosi nantu à u cumpurtamentu di a materia densa è a dinamica di a fisica nucleare.

A ricerca di l'Università di Tokyo hà utilizatu dati da u Telescopiu Sfericu di Apertura di XNUMX metri (FAST) in Cina è u Telescopiu Arecibo, avà disattivatu in Portu Riccu. Questi grandi telescopi monopiatti furnianu infurmazioni cruciali per u studiu.

Avanzate, più ricerche nantu à a cunnessione trà FRB è starquakes puderanu sbloccare novi scuperte nantu à i misteri di u nostru universu. Svelendu i sicreti di e raffiche di radiu veloci, i scientisti puderanu infine approfondisce a nostra cunniscenza di u cosmu è u so funziunamentu internu.

Fonti:

- Università di Tokyo

– U Bureau di Sviluppu Regiunale di Kanto

- A Missione Internaziunale di Studià u Sole (Hinode)