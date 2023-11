Scuperta stupente: A rotazione più rapida di Sagittarius A * Black Hole revela una Dinamo Cosmica

By

Un studiu recente realizatu da una squadra di Penn State hà scupertu un sicretu captivante nantu à u burato neru in u centru di a nostra galaxia Via Lattea. Sagittarius A *, cum'è u pirtusu nìuru hè cunnisciutu, hè spinning in un ritmu notevolmente altu, pruvucannu un effettu prufondu nantu à a tela di l'universu circundante.

Utilizendu e dati raccolti da l'Osservatoriu Chandra X-ray di a NASA, a squadra guidata da Ruth Daly hà esaminatu a velocità di rotazione di Sagittarius A *. Ancu i buchi neri ùn emettenu micca radiazioni stessi, u materiale chì spirale in elli crea un attritu intensu, generendu emissioni brillanti di raghji X. Queste emissioni furnianu una visione cruciale di a rotazione di u buccu neru.

Notevolmente, a squadra hà truvatu chì Sagittarius A * hè spinning à un ritmu vicinu à u massimu teoricu. In una scala da 0 à 1, cù 1 chì rapprisenta a veloce più veloce pussibule di u pirtusu neru, Sagittarius A * hà puntuatu trà 0.84 è 0.96. Questa alta velocità di rotazione suggerisce chì u pirtusu neru tira a galaxia circundante cun ella mentre gira, un fenomenu cunnisciutu cum'è frame dragging.

Questa scuperta sbalorditiva sfida a nostra cunniscenza precedente di u cumpurtamentu di i buchi neri supermassivi. Revela chì Sagittarius A * hà prima facie cunsumatu una quantità immensa di massa in u passatu, mentre chì mantene una parte significativa di l'energia chì hà ottenutu da ellu.

L'implicazioni di sta rivelazione si estende oltre Sagittarius A * solu. L'effettu di torsione causatu da a rotazione di u pirtusu neru pò cuntribuisce à avvenimenti peculiari cum'è a lente gravitazionale, induve a luce hè curvata da a so gravità intensa. Inoltre, sta scuperta mette in luce u più grande buco neru M87, chì mostrava una rotazione rapida simile in a prima maghjina catturata da u Telescopiu Event Horizon.

A ricerca rivoluzionaria di a squadra di Penn State hè stata publicata in l'Avvisi Mensili di a Royal Astronomical Society è pò esse accessu liberamente, chì permette à l'esperti in u mondu sanu di approfondisce l'implicazioni di sta scuperta straordinaria.

Dumande dumandatu Spissu

Cosa hè un bucu neru?

Un pirtusu neru hè una regione in u spaziu induve l'attrazione gravitazionale hè cusì forte chì nunda, mancu a luce, pò scappà di a so presa.

Chì ghjè Sagittarius A*?

Sagittarius A* hè un pirtusu neru supermassivu situatu à u centru di a Via Lattea, à circa 26,000 4.2 anni luce da a Terra. Hà una massa equivalente à circa XNUMX milioni di soli.

Cosa hè u frame dragging?

U trascinamentu di u quadru hè un fenomenu causatu da a rotazione di un pirtusu neru. Torce è distorte u tessulu di u spaziu-tempu chì circundava u pirtusu neru, affettendu l'uggetti è a materia in a so vicinanza.

Cosa hè a lente gravitazionale?

A lente gravitazionale hè a curvatura di a luce causata da a forza gravitazionale di un ughjettu massivu, cum'è un pirtusu neru. Pò distorsionà è magnificà l'apparenza di l'uggetti daretu.