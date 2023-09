L'Astronomi scopre una "Bolla di Galassie" Massive Data di u Big Bang

By

Una squadra di astronomi internaziunali hà fattu una scuperta rivoluzionaria: un restu fossilizatu da pocu dopu à u Big Bang cunnisciutu cum'è a "bolle di galaxie". Questa struttura còsmica inimaginablemente enormosa misura un miliardo di anni luce, facendu 10,000 XNUMX volte più larga di a nostra galassia Via Lattea. A scuperta furnisce una stampa più chjara di a rata di espansione di l'universu è puderia rivoluzionarà a cosmologia.

A bolla, chì hè centrata à circa 820 milioni di anni luce da a nostra galassia, hè cunsiderata cum'è una scuperta significativa. Sicondu Cullan Howlett, un membru di a squadra di ricerca, a bolla hè un fossile da l'epica di u Big Bang quandu l'universu hè statu furmatu, è nanu assai strutture cunnisciute, cum'è u Sloan Great Wall è u supercluster Bootes.

A scuperta cunfirma ancu un fenomenu descrittu per a prima volta in u 1970 da Jim Peebles, un cosmologu canadianu-americanu. Peebles hà teorizatu chì l'urganizazione di a gravità è a radiazione in l'universu primordiale creava onde sonore chjamate oscillazioni acustiche barioni, chì à u turnu creanu bolle cum'è ondulate à traversu u plasma. U prucessu si firmò circa 380,000 anni dopu à u Big Bang, quandu l'universu si rinfridò è a forma di e bolle si congelava. Au fil du temps, ces bulles s'élargissent à mesure que l'univers s'élargit.

A bolla scuperta di pocu tempu hè a prima oscillazione acustica barione cunnisciuta. L'astrònomu l'anu chjamatu Ho'oleilana, chì significheghja "inviatu murmurii di svegliu" in Hawaiian, in riferimentu à u cantu di creazione da quale hè derivatu u so nome.

Questa scuperta significativa ùn solu mette in luce nantu à l'universu iniziale, ma ancu suggerisce chì l'universu s'hè allargatu più di ciò chì l'iniziu previstu. I circadori crèdenu chì a scuperta di sta bolla massiccia di galaxie puderia purtà à un grande cambiamentu in u campu di a cosmologia, chì puderia esse bisognu di una rivalutazione di u mudellu attuale di l'universu.

Fonti:

- U Journal Astrophysical

- A Scola di Matematica è Fisica di l'Università di Queensland

- Cummissione di l'Energia Atomica di Francia

- Università di Hawaii