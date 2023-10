L'Astronomi Scopre a Burst Radio Rapida (FRB) più distante è energica di sempre

L'astrònomi anu recentemente fattu una scuperta eccitante detectendu u burst radio rapidu (FRB) più distante è energeticu mai osservatu. Questa splutazioni remota di onde radio cosmiche durò menu di un millisecondu, cù a so fonte situata in una galassia cusì luntanu chì ci hà pigliatu ottu miliardi d'anni per a so luce per ghjunghje à noi. A deteczione di questu FRB, chjamatu FRB 20220610A, hè stata pussibile da u Very Large Telescope (VLT) di l'Observatoriu Europeu Meridionale (ESO).

Ùn era solu questu FRB u più distante mai osservatu, ma ancu emette una quantità straordinaria di energia. In fattu, hà liberatu l'equivalente di l'emissione tutale di u Sun in un span di 30 anni, ma solu in una frazzioni di seconda. A scuperta di stu putente FRB hà implicazioni significativu per a nostra cunniscenza di l'universu.

Unu di i principali insights da sta osservazione hè chì FRB pò esse usatu per misurà a materia mancante trà galaxie. I metudi attuali di stima di a massa di l'universu dà risposti cunflitti è sfida à u mudellu standard di a cosmologia. In ogni casu, studiendu FRBs, l'astrònomu ponu acquistà insights preziosi nantu à a distribuzione di a materia in u cosmo.

Ryan Shannon, prufissore di l'Università di Tecnulugia di Swinburne è co-investigatore di u studiu, spiega chì a materia mancante in l'universu pò esse ammucciatu in u spaziu trà e galaxie. Questa materia pò esse cusì calda è diffusa chì hè difficiule di detectà cù tecniche cunvinziunali. In ogni casu, i bursts di radiu veloci anu a capacità di penetrà ancu e regioni più vacanti di u spaziu è "vede" u materiale ionizatu. Questu permette à i circadori di misurà a quantità di materia trà e galassie, furnisce un modu unicu di pisà l'universu.

A scuperta di questa FRB distante è energica hè una tappa impurtante in a nostra esplorazione di u cosmo. Studiendu questi misteriosi signali cosmici, l'astrònomu cuntinueghjanu à scopre novi insights nantu à a cumpusizioni è l'evoluzione di l'universu. I risultati di stu studiu sò stati publicati in a rivista Science.

Fonti:

- Nina Massey, Corrispondente di Scienza di PA

- Rivista di scienza