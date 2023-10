I scientisti catturanu una vista senza precedente di un jet di plasma di Blazar

Utilizendu una reta di radiotelescopi nantu à a Terra è in u spaziu, l'astrònomu anu captu a vista più dettagliata mai di un jet di plasma da un burato neru supermassivu. U jet, chì hè emessu da un blazar cunnisciutu cum'è 3C 279, viaghja à quasi a velocità di a luce è mostra mudelli intricati è torciati vicinu à a so surgente. Questi mudelli sfidanu a teoria standard chì hè stata aduprata per 40 anni per spiegà cumu si formanu questi ghjetti è evoluzione cù u tempu.

Una squadra di circadori, cumpresi i scientisti di l'Istitutu Max Planck per a Radio Astronomia (MPIfR) in Bonn, Germania, hà ghjucatu un rolu significativu in l'osservazioni. Cumminanu dati da tutti i telescopi participanti per creà un telescopiu virtuale cù un diametru efficace di circa 100,000 XNUMX chilometri.

I Blazars sò una subclasse di nuclei galattici attivi chì sò custituiti da galassie cù un pirtusu neru supermassivu cintrali chì accresce a materia da un discu circundante. Questi ogetti emettenu una radiazione elettromagnetica putente è sò trà e fonti più brillanti in u cosmu. Circa u 10% di i nuclei galattici attivi, classificati cum'è quasars, generanu ghjetti di plasma relativisti.

A regione più interna di u jet in blazar 3C 279 hè stata ora imaginata cù una risoluzione angulare senza precedente da a missione RadioAstron. U squadra di ricerca hà rilevatu filamenti elicoidali notevolmente regulari in u jet, chì suggerenu a necessità di rivisà i mudelli teorichi esistenti utilizati per spiegà a produzzione di jet in galassie attive.

"Questa hè a prima volta chì avemu vistu tali filamenti cusì vicinu à l'urigine di u jet, è ci dicenu di più nantu à cumu u pirtusu neru forma u plasma", dice Antonio Fuentes, ricercatore in l'Istitutu di Astrofisica di Andalusia (IAA-CSIC). ) in Granada, Spagna. "U jet internu hè statu ancu osservatu da dui altri telescopi, u GMVA è l'EHT, à lunghezze d'onda assai più brevi, ma ùn anu pussutu detectà e forme filamentarii perchè eranu troppu debuli è troppu grande per questa risoluzione".

A scuperta mette in risaltu l'impurtanza di utilizà diversi telescopi per catturà diverse caratteristiche di l'uggetti celesti. Studiendu sti filamenti intricati è cumprendendu e forze chì influenzanu u plasma, l'astrònomu speranu di guadagnà insights preziosi nantu à a fisica di i buchi neri è a furmazione di ghjetti in l'universu.

Dumande dumandatu Spissu

Cosa hè un blazar?

Un blazar hè un tipu di nucleu galatticu attivu chì emette una radiazione elettromagnetica putente. Hè custituitu da un pirtusu neru supermassivu cintrali chì accurtà a materia da un discu circundante.

Chì sò i ghjetti di plasma relativisti?

I jet di plasma relativistici sò flussi d'alta energia di particelle cariche chì viaghjanu à velocità vicinu à a velocità di a luce. Sò emessi da certi tipi di nuclei galattici attivi, cum'è blazars è quasars.

Chì ghjè a missione RadioAstron?

A missione RadioAstron hè una missione spaziale chì usa un radiotelescopiu orbitante per catturà l'imaghjini d'alta risoluzione di l'uggetti celesti. Hà furnitu à i scientisti una vista senza precedente di e strutture interne di i jets blazar.

Cumu si formanu i filamenti elicoidali in u jet di plasma?

I filamenti elicoidali in u jet di plasma di blazar 3C 279 sò pensati per esse causati da instabilità chì si sviluppanu in u jet plasma. Queste irregularità sò u risultatu di l'interazzione trà e forze putenti vicinu à u pirtusu neru è l'ambienti circundante.

Chì sò l'implicazioni di sta scuperta ?

A scuperta di sti filamenti elicoidali sfida i mudelli teorichi esistenti utilizati per spiegà a furmazione è l'evoluzione di i ghjetti in galaxie attive. Studiendu sti strutture, l'astrònomu speranu di acquistà una cunniscenza più prufonda di a fisica di i buchi neri è i miccanismi di a produzzione di jet.