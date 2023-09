L'astronauta Frank Rubio hà stabilitu un novu record per a più longa missione spaziale da un astronauta americanu. Hè statu in orbita bassa di a Terra per più di 355 ghjorni, superendu u record precedente tenutu da l'astronauta ritiratu di a NASA Mark Vande Hei. Rubio hè attualmente nantu à a Stazione Spaziale Internaziunale è hè previstu di ghjunghje à un altru passu in uni pochi di settimane quandu passa almenu 371 ghjorni in orbita, diventendu u primu americanu à passà più di un annu calendariu in microgravità.

A missione di Rubio ùn era urigginariamente destinata à batte i record. Ellu è i so cumpagni di l'equipaggiu eranu inizialmente previsti per una missione di sei mesi, ma una fuga di refrigerante in a so nave spaziale li hà obligatu à allargà a so sughjornu. A nave spaziale hè stata cunsiderata micca sicura per vultà in casa, cusì a data di ritornu di Rubio hè stata rinviata à settembre. Una nave spaziale di sustituzione serà lanciata cù un novu equipaggiu, chì permette à Rubio di vultà à a Terra.

Per commemorare u so successu, Rubio hà registratu una conversazione cù Vande Hei, chì serà trasmessa da a NASA. L'agenzia hà elogiatu a dedizione di Rubio è ricunnosce u so rolu in allughjà a strada per e generazioni future di astronauti.

Mentre a permanenza di 371 ghjorni di Rubio ùn batterà micca u record mundiale per a missione spaziale più longa, hè una tappa impurtante. U record hè attualmente tenutu da u cosmonauta russu Valeri Polyakov, chì hà passatu 437 ghjorni continui in orbita à bordu di a stazione spaziale russa Mir. Tuttavia, u successu di Rubio hè un altru passu avanti per l'astronauti americani.

U record di i Stati Uniti per i ghjorni più consecutivi in ​​u spaziu era prima tenutu da Vande Hei, chì avia a so missione allargata per accoglie membri di l'equipaggiu supplementari. U record per i ghjorni più cumulativi in ​​u spaziu hè tenutu da u cosmonauta russu Gennadi Padalka, mentre chì Peggy Whitson detene u record per i ghjorni più accumulati in u spaziu da un astronauta US.

U viaghju di Rubio à a stazione spaziale era parte di un accordu di scambiu d'equipaggiu trà a NASA è Roscosmos. Malgradu e tensioni geopolitiche, a cullaburazione trà i Stati Uniti è a Russia resta vitale per cuntinuà l'esplorazione spaziale.

