L'ingegnere di u volu di a NASA Loral O'Hara è u cumandante di a stazione spaziale Andreas Mogensen di l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) si preparanu per una caminata spaziale u 12 d'ottobre. L'ughjettu primariu di sta excursione hè di cullà campioni di microbi da l'esterno di a Stazione Spaziale Internaziunale. (ISS). Questi campioni furnisceranu insights preziosi nantu à i tipi di microbi chì ponu sopravvive in u vacuum di u spaziu.

Duranti a camminata spaziale di sei ore, O'Hara è Mogensen cuglieranu cù cura i campioni, chì saranu trattati da i scientisti in a Terra. Analizendu questi microbi, i circadori speranu di capiscenu megliu a resistenza è l'adattabilità di questi minusculi organismi in ambienti estremi.

Inoltre, una seconda caminata spaziale hè prevista per u 20 d'ottobre, induve O'Hara si avventurarà à fiancu à l'astronauta Jasmin Moghbeli di a NASA. Questa volta, l'enfasi serà nantu à u serviziu di hardware essenziale nantu à a stazione spaziale. U duo passerà circa sei ore è mezzo in u vacu di u spaziu, sguassendu è rimpiazzà l'attrezzi di cumunicazione radio difettusi è installendu un novu hardware di array solare.

Per preparà per questi spazii spaziali, l'astronauti sò stati in cuntattu strettu cù specialisti in terra. U venneri, anu rivisatu e prucedure per a prossima caminata spaziale è familiarizati cù l'attività di robotica necessarie per sustene l'escursione di campionamentu di microbi.

Queste passeggiate spaziali rapprisentanu cuntributi impurtanti à a nostra cunniscenza di l'ambienti di u spaziu esterno è u putenziale per a sopravvivenza microbiana è l'adattazione. I dati raccolti ùn anu micca solu benefiziu à e future missioni spaziali, ma ancu cuntribuiscenu à a nostra cunniscenza di cumu a vita pò prosperà in cundizioni estremi.

