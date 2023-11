Novi Asteroidi chjamati dopu à i Residenti di a Peninsula Saanich

L'amatori di l'Astronomia in a Peninsula Saanich anu qualcosa da celebrà cum'è dui residenti lucali, Chris Gainor è Lauri Roche, sò stati recentemente onorati da l'Unione Internaziunale di Astronomia. U duo s'hè unitu à una lista distinta di 38 individui chì avianu asteroidi chjamati dopu, cimentendu e so cuntribuzioni à u campu.

Gainor, un residente di Sidney, hà manifestatu a so sorpresa dopu avè ricevutu a nutizia. Hà nutatu chì questu era un onore unicu è inesperu, chì hè sempre pruvatu à capiscenu cumplettamente. U so asteroide, chjamatu 20041 Gainor, reside in u cinturione d'asteroide principale trà Marte è Jupiter, compie una orbita intornu à u sole ogni quattru anni.

Cù un sfondate impressiunanti chì include u ghjurnalismu, a presidenza di a Royal Astronomical Society of Canada, è l'autore di numerosi libri è documenti nantu à l'esplorazione spaziale, Gainor vede questu onore cum'è ricunniscenza per u so vastu corpu di travagliu. Umilmente ricunnosce l'impurtanza di a so cuntribuzione à u campu.

Roche, un residente di Brentwood Bay, hà dedicatu decennii à educà a ghjente nantu à u spaziu. U so asteroide, chjamatu 20035 Lauriroche, ùn hè ancu osservatu per via di a so pusizione attuale di l'altra parte di u sole. Gainor hà dettu chì ancu quandu l'asteroide hè più vicinu à a Terra, averia bisognu di un telescopiu putente per vede.

Cum'è membru attivu di l'Amici di l'Observatoriu Astrofisicu di u Dominion è ex presidente di u capitulu Victoria di a Royal Astronomical Society of Canada, Roche hà fattu cuntributi significativi à popularizà l'astronomia in a regione. Gainor la felicita per a so dedicazione è i so rializazioni.

Tant Gainor è Roche aspettanu di catturà un visu di i so asteroidi rispettivi in ​​u futuru. Gainor hà spressu a pussibilità d'utilizà u telescopiu di l'Osservatoriu Astrofisicu di Dominion per osservà u so asteroide quandu hè megliu pusatu per a visibilità.

Questu onore ùn solu mette in risaltu i rializazioni di questi residenti lucali, ma ancu mette in luce a passione è a dedicazione chì l'individui in a Peninsula Saanich anu per u campu di l'astronomia.

FAQ

1. Cumu sò stati chjamati sti asteroidi ?

L'Unione Internaziunale di l'Astronomia hà chjamatu l'asteroidi dopu à Chris Gainor è Lauri Roche per onore i so cuntributi à u campu di l'astronomia.

2. Chì ghjè u cinturione di asteroidi principali ?

U cinturione d'asteroide principale hè una regione situata trà l'orbiti di Marte è Jupiter, induve si ponu truvà numerosi asteroidi.

3. Si ponu vede sti asteroidi da a Terra ?

À u mumentu, l'asteroidi sò in l'altra parte di u sole è ùn sò micca visibili. Ancu quandu sò più vicinu, anu bisognu di telescopi putenti per osservà.

4. Chì sò i rializazioni di Chris Gainor è Lauri Roche ?

Chris Gainor hà un background diversu, cumprese u ghjurnalismu, a presidenza di a Royal Astronomical Society of Canada, è l'autore di libri è documenti nantu à l'esplorazione spaziale. Lauri Roche hà dedicatu decennii à educà e persone nantu à u spaziu è hà participatu attivamente in diverse urganisazioni astronomiche.