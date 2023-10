I scientisti investiganu a densità ultraalta in l'uggetti di u Sistema Solare

I scientisti sò longu intrigati da l'uggetti in u Sistema Solare chì mostranu densità più altu ch'è l'elementi naturali chì si trovanu in a Terra. Un studiu recente da i fisici di l'Università di l'Arizona esplora a pussibilità di elementi naturali in più di quelli chì sò cunnisciuti in a tavola periodica. Questi elementi, teorizati per esisti oltre u numeru atomicu 164, puderanu spiegà e misurazioni d'alta densità di certi asteroidi.

A densità di l'osmiu metallicu, l'elementu naturali più densu, hè di circa 22.59 grammi per centimetru cúbicu. In ogni casu, certi asteroidi, cum'è 33 Polyhymnia, sò stati truvati per avè densità finu à 75.28 grammi per centimetru cubicu. Mentre chì sta misurazione d'alta densità hè stata cunsiderata micca realistica, i fisici Evan LaForge, Will Price è Johann Rafelski anu utilizatu u mudellu Thomas-Fermi per investigà se tali densità estreme eranu fisicamenti plausibili.

I circadori anu calculatu a struttura atomica di elementi superpesanti ipotetichi cù u mudellu Thomas-Fermi. I so calculi aligned with the predicted island of stabilità à u numeru atomicu 164. A gamma di densità di questi elementi hè stata trovata trà 36 è 68.4 grammi per centimetru cúbicu, chì hè vicinu à a misura d'alta densità di 33 Polyhymnia.

Stu studiu dimustra chì a densità ultrahigh pò esse ottenuta senza invucà teorii di materia strana o scura. U mudellu Thomas-Fermi hè statu utile per esaminà e proprietà di sti elementi ipotetichi superpesanti. A ricerca pone a basa per più analisi per capiscenu a natura di questi elementi.

Fonte: The European Physical Journal Plus