Un rapportu recentemente publicatu revela chì ci hè una probabilità di 1 in 2,700 chì l'asteroide Bennu, chì hè stata tracciata da a NASA per quasi 25 anni, puderia impactà a Terra in u futuru. Bennu, un asteroide vicinu à a Terra, hè statu scupertu per a prima volta in u 1999 è hà u putenziale di sferisce in l'orbita di a Terra, potenzialmente chjappà u pianeta in settembre 2182, secondu a squadra scientifica OSIRIS-REx.

Bennu face passi vicinu vicinu à a Terra ogni sei anni è hà digià avutu trè scontri vicini in 1999, 2005, è 2011. I scientisti implicati in u studiu, publicatu in ScienceDirect, stimanu chì a probabilità di Bennu veramente colpisce a Terra da 2182 à 0.037% o. 1 in 2,700.

In uttrovi 2020, a sonda spaziale OSIRIS-REx di a NASA, chì significa Origini, Interpretazione Spettrale, Identificazione di Risorse è Esploratore di Regoli di Sicurezza, hà fattu a storia tocchendu brevemente a superficia di Bennu, raccogliendu un campione, è poi spinghjendu l'asteroide. Questa missione hà marcatu a prima volta chì a NASA hà cullucatu cù successu una mostra d'asteroide in u spaziu.

L'astrofisicu Hakeem Oluyesi mette in risaltu chì l'esemplariu raccoltu da Bennu cuntene materiale puro senza contaminazione chì pò revelà sicreti nantu à l'urighjini di u nostru sistema solare. Ellu aghjusta chì ci hè a pussibilità di scopre molécule biologiche o molécule precursori per a vita.

Se Bennu scontrava cù a Terra, liberaria una quantità enorme d'energia, stimata à 1,200 megatoni, chì hè 24 volte più putente ch'è l'arma nucleare artificiale più putente. In paragone, l'asteroide chì hà causatu l'estinzione di i dinosauri era equivalenti à 10 miliardi di bombe atomiche, scatenendu incendi, tsunami è una nuvola di polvera chì hà bluccatu u sole.

Hè impurtante per i scentifichi di cuntinuà a surviglianza di Bennu è di migliurà a nostra cunniscenza di a so trajectoria per valutà a minaccia potenziale chì pone à a Terra. Mentre chì e probabilità di un impattu in 2182 sò relativamente bassu, mette in risaltu a necessità di ricerca è sviluppu cuntinuu di strategie per mitigà i risichi assuciati à l'uggetti vicinu à a Terra.

