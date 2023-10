A NASA hà emessu una alerta in quantu à un asteroide chì hà da passà a Terra à una distanza incredibbilmente vicina di circa 379,994 2023 chilometri, chì hè ancu più vicinu à a luna. L'asteroide, designatu cum'è Asteroid 15 TK20, hè previstu di fà u so avvicinamentu più vicinu u 2023 d'ottobre di u XNUMX.

L'asteroide 2023 TK15 appartene à u gruppu Apollo d'asteroidi vicinu à a Terra, chì include rocce chì traversanu a Terra cù assi semi-majori più grande di quellu di a Terra. Questi asteroidi sò chjamati dopu à l'asteroide Apollo 1862 scupertu da Karl Reinmuth. A NASA hà seguitu diligentemente questi oggetti vicinu à a Terra per assicurà a sicurità di u nostru pianeta.

I scientisti anu utilizatu tecnulugia avanzata, cum'è u telescopiu NEOWISE, Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA), è Catalina Sky Survey, frà altri, per scopre l'Asteroide 2023 TK15.

Viaghjà à una vitezza di circa 79,085 379,994 chilometri à l'ora, chì hè più veloce di un navetta spaziale, l'asteroide hè digià in strada. Passerà a Terra à una distanza di 384,400 chilometri, più vicinu à a distanza di a luna di XNUMX chilometri da u nostru pianeta.

Malgradu u so avvicinamentu vicinu, l'Asteroide 2023 TK15 hè cunsideratu micca minacciatu per via di a so dimensione relativamente chjuca. A NASA stima chì misura trà 130 è 150 piedi di larghezza, circa a dimensione di un aereo di linea. Questu scontru marca a prima volta chì questu asteroide hè statu classificatu cum'è un Oggettu vicinu à a Terra (NEO), è u Laboratoriu di Propulsione di Jet (JPL) di a NASA hà cunfirmatu chì ùn ci sarà micca avvicinamenti futuri, duppiendulu "possibilmente l'ultimu scontru vicinu".

Curiosamente, questu avvenimentu seguita parechji altri recenti flybys d'asteroide. U 13 d'ottobre, l'Asteroide 2023 TC1, l'Asteroide 2023 TB4, l'Asteroide 2021 NT14, l'Asteroide 2023 TU5 è l'Asteroide 2023 TD4 anu avutu ancu i so avvicinamenti più vicinu à a Terra. Questi asteroidi eranu più grande in grandezza è si avvicinavanu à u pianeta à una vitezza di 1.7 milioni di chilometri per ora.

Siccomu l'impattu potenziale di l'asteroidi cuntinueghja à esse un tema di preoccupazione, più ricerche è sforzi di monitoraghju sò vitali per assicurà a sicurità di u nostru pianeta.