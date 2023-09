A NASA revela i dettagli di l'avvicinamentu vicinu à a Terra di l'asteroide 2023 RU

A NASA hà annunziatu chì un asteroide, chjamatu Asteroid 2023 RU, hà da fà un avvicinamentu vicinu à a Terra oghje, settembre 11. L'agenzia hà seguitu l'orbita di l'asteroide cù diversi satelliti è telescopi, è hà riunitu infurmazioni cruciali nantu à u so avvicinamentu.

L'asteroide 2023 RU hè un membru di u gruppu Apollo di Asteroidi vicinu à a Terra, chì sò rocce spaziali chì attraversanu l'orbita di a Terra. Questi asteroidi sò chjamati dopu à l'asteroide Apollo 1862, scupertu da l'astrònomu tedescu Karl Reinmuth. A NASA stima chì l'Asteroide 2023 RU hè trà 65 piedi è 130 piedi di larghezza, facendu cumparabile in dimensione à un aviò.

In ogni casu, malgradu a so dimensione, l'Asteroide 2023 RU ùn hè micca classificatu cum'è un asteroide potenziale periculosu è ùn hè micca previstu per esse una minaccia per a Terra. Facerà u so avvicinamentu più vicinu à u pianeta à una distanza di 4 milioni di chilometri, movendu à una vitezza di 72951 chilometri per ora.

Questu avvicinamentu vicinu da l'Asteroide 2023 RU hè significativu perchè serà a prima volta chì questu asteroide particulari si avvicina à a Terra. Sicondu a ricerca di basa di dati di Small-Body di a NASA, nisun altru avvicinamentu vicinu hè statu previstu per un futuru vicinu.

In una notizia ligata, a NASA hà realizatu a so prima prova di difesa planetaria l'annu passatu chjamatu Test di redirezzione di l'Asteroide Doppiu (DART). Questa prova riescita implicava di svià l'asteroide potenzialmente periculoso Didymos da u so cursu di collisione cù a Terra. Tuttavia, i circadori anu scupertu un cumpurtamentu peculiar di a luna di Didymos, Dimorphos. Sembra chì Dimorphos hà rallentatu in a so orbita intornu à Didymos, contru à l'aspettattivi iniziali.

Questi chjami stretti cù l'asteroidi servenu com'è un ricordu di l'impurtanza di i sforzi cuntinuati per seguità è capiscenu sti rocci spaziali. I tecnulugii sviluppati da l'agenzii spaziali cum'è a NASA è l'ESA permettenu à i scientisti di monitorà è potenzialmente deviate l'asteroidi per evità scenarii di impattu potenziale.

