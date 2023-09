U misteru di a gravità: e dimensioni extra puderianu spiegà a so debulezza?

A gravità, una di e quattru forze fundamentali in l'universu, hà una debulezza peculiar paragunata à l'altri trè forze: e forze nucleari forti è debuli, è a forza elettromagnetica. Quandu u calculu di e forze trà e particelle, a gravità hè trovata assai più debule, particularmente à distanzi chjuchi. Una teoria pruposta in u 1998 suggerisce chì a debulezza di a gravità pò esse dovuta à u "sanguinamentu" in dimensioni extra à queste distanze chjuche.

Ma chì puderia esse ammucciatu in queste dimensioni extra, se esistenu? Per capisce questu, cuminciamu à cunsiderà qualcosa di più simplice: a luce da una stella. Quandu si alluntanassi da a stella, a luce si sparghje in una forma sferica. A luminosità apparente di a stella diminuisce cum'è u quadru di a distanza per via di a diffusione di a luce in una cunchiglia sferica.

Stu cuncettu s'applica ancu à e forze cum'è a gravità è l'elettromagnetismu. Quantu più alluntanate site da una fonte di queste forze, più debuli a so interazzione cun voi. A gravità, per esempiu, seguita una lege di u quadru inversu: a forza trà duie massi diminuisce cum'è u quadru di a distanza trà elli. In listessu modu, a forza elettromagnetica trà duie particelle cariche seguita ancu u listessu mudellu.

Avà, cunsideremu ciò chì succede à sti fenomeni in un universu cù menu di trè dimensioni spaziali. In i sistemi di materia cundensata, chì limitanu certi fenomeni à superfici o linee, pudemu osservà cumu si sparghje u travagliu in casi dui o unidimensionali. In un sistema bidimensionale, i fenomeni si sparghjeranu solu cum'è a circunferenza di un cercolu, mentre chì in un sistema unidimensionale, ùn ci sarà micca sparghje in tuttu.

In questi sistemi di dimensioni inferiori, i signali si debilitanu più lentamente cù a distanza crescente, postu chì ci sò menu dimensioni per propagate. Per esempiu, a luce chì viaghja à traversu un cable di fibra ottica unidimensionale mantene a so luminosità à distanza, postu chì ùn ci hè micca sparghje in una dimensione.

Applicà stu cuncettu à a gravità, se a gravità era cunfinata à dimensioni extra, spiegherebbe a so debulezza cumparata cù l'altri forze. A materia scura, chì si crede chì interagisce principarmenti per mezu di e forze gravitazionali, puderia esse potenziale in queste dimensioni extra, spieghendu perchè detectemu a so gravità ma micca a materia stessa.

Mentre chì questa hè una idea speculativa chì richiede più investigazioni, offre una pussibilità intrigante per capiscenu a natura di a gravità è e dimensioni oculate di u nostru universu.

