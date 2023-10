U Futuru di l'Astronomia: Intelligenza Artificiale è u Bright Transient Survey Bot

L'intelligenza artificiale (IA) hè statu un tema di dibattitu, cù discussioni chì varieghja da u so putenziale di salvà u mondu à u so putenziale di purtà à a so fine. In a serie di fantascienza a signora Davis, un putente AI chjamatu a signora Davis diventa una parte integrante di a sucità umana. Tuttavia, ùn tutti ùn ponenu una fiducia ceca in sta tecnulugia, cum'è Simone, una monaca scettica, chjappà un trattu cù a Sra Davis chì implica truvà è distrughje u Santu Graal.

In u mondu reale, l'AI hè stata messa à travaglià in diversi campi, cumpresa l'astronomia. Ricertamenti, una squadra internaziunale di astronomi guidati da circadori di l'Università Northwestern hà introduttu un novu strumentu d'astronomia AI chjamatu Bright Transient Survey Bot (BTSbot). Stu strumentu hà u scopu di automatizà u prucessu laboriosu di identificà supernovae candidati.

U BTSbot, in cullaburazione cù telescopi robotichi, hà identificatu, cunfirmatu è classificatu cù successu una supernova prima scuperta senza alcuna implicazione umana. Questa scuperta marca a prima volta chì una seria di robots è algoritmi AI anu travagliatu inseme per fà una scuperta cusì. Cacciendu l'omu da u prucessu, l'astrònomu anu più tempu per analizà l'osservazioni è sviluppà novi ipotesi.

U prucessu di scuperta per supernovae implica tipicamente esaminà manualmente parechje imagine di a stessa parte di u celu pigliata in tempi diversi. Stu prucessu di tempu hè necessariu per identificà fonti di luce chì appariscenu novu, chì puderanu esse supernovae. Una volta chì un candidatu hè identificatu, l'astrònomu anu da cullà dati spettrali per determinà a so natura. Strumenti automatizati cum'è BTSbot simplificanu stu prucessu, chì permettenu à l'astrònomu di fucalizza nantu à u travagliu più eccitante di l'interpretazione di e dati.

Per furmà BTSbot, a squadra hà utilizatu 1.4 milioni d'imaghjini d'archivi, cumprese quelli di supernovae cunfirmate è altre fonti di luce tempuranee. Paragunendu parechje imagine di u celu, u sistema AI identifica supernovae candidate è coordina cù un telescopiu roboticu per ottene dati spettrali. I dati sò poi mandati per l'analisi è i risultati cumpleti sò spartuti in linea.

Mentre i scientisti cuntinueghjanu à spiegà e fruntiere è l'applicazioni di l'IA, arnesi cum'è BTSbot aumentanu l'efficienza di a ricerca astronomica. Automatisendu certi travaglii, l'IA libera un tempu preziosu per l'astrònomu per approfondisce e so osservazioni è svela i misteri di l'universu. Sempre chì l'IA ferma cuncentrata nantu à l'esplorazione di u cosmosu, u so potenziale per benefiziu l'umanità hè immensu.

Fonti:

- Sra Davis (in streaming nantu à Peacock)

- Squadra di ricerca di l'Università Northwestern