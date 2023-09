Arianespace lance un petit satellite géostationnaire pour Intelsat sur Ariane 6

Arianespace hà firmatu un cuntrattu cù Intelsat per lancià u satellitu IS-45 in a prima mità di u 2026. U satellitu serà lanciatu annantu à l'Ariane 6, in particulare a variante Ariane 64. U satellitu IS-45, chì pesa una tonna, purterà una carica di 12 transponders in banda Ku. Hè basatu annantu à a piattaforma HummingSat sviluppata da Swissto12 cù u sustegnu di l'Agenzia Spaziale Europea.

Stu cuntrattu marca quasi 40 anni da chì Arianespace hà realizatu u so primu lanciu per Intelsat, mettendu u satellitu Intelsat 507 in orbita geostazionaria in uttrovi 1983. Tuttavia, u mercatu di i satelliti geostazionarii hà cambiatu significativamente da tandu. Una volta u core di u mercatu di lanciamentu cummerciale, a dumanda di sti satelliti hè diminuita in l'ultimi anni per via di l'aumentu di e custellazioni di banda larga in l'orbita terrestre bassa.

Stéphane Israël, CEO di Arianespace, mette in risaltu sta evoluzione di a dumanda, dichjara chì avà sò menu satelliti geostazionarii chì sò urdinati, è ùn sò più pesanti cum'è prima. Malgradu sta calata, e cumpagnie di lanciamentu anu sempre cunsiderate u mercatu di l'orbita geostazionaria cummerciale (GEO) per esse impurtante. Tory Bruno, CEO di United Launch Alliance, crede chì stu mercatu resterà stabile à circa 10 lanci annu. Tom Ochinero, VP di vendite cummirciali in SpaceX, enfatizeghja ancu l'impurtanza di u mercatu GEO è disprezza a narrativa di i lanci di GEO.

Tuttavia, i dirigenti ricunnoscenu chì u mutore primariu di a dumanda di lanciamentu hè avà e custellazioni di banda larga. U disignu di sti custellazioni richiede un ritmu fermu di lanciari, ancu dopu chì u sistema hè cumpletu, cum'è vechji satelliti sò rimpiazzati. Israël nota chì mentre GEO hè sempre presente, e custellazioni sò avà u mutore più forte per a crescita.

