I ricercatori di l'Università di Curtin anu fattu una scuperta significativa in u studiu di rocce ricche di diamanti da u vulcanu Argyle in l'Australia Occidentale. Hanu identificatu u terzu ingredientu mancante necessariu per a furmazione di preziosi diamanti rosati. Questa scuperta puderia avè un impattu prufondu nantu à a ricerca globale di novi dipositi di diamanti.

U studiu, publicatu in Nature Communications, revela chì, in più di u carbonu in u fondu di a Terra è e forze da u collisione di i platti tettonici, a prisenza di diamanti rosa à a superficia di a Terra richiede cuntinenti chì sò stati "allungati" durante a rottura cuntinentale centinaie di milioni di anni fà. Stu allungamentu hà creatu lacune in a crosta di a Terra à traversu chì u magma chì porta u diamante puderia risaltà.

L'investigatore principale u duttore Hugo Olierook spiega chì Argyle hè stimatu à 1.3 miliardi d'anni, facendu 100 milioni d'anni più vechju di ciò chì si crede. A so furmazione hè ligata à a ruptura di un anticu supercontinente. A regione induve si trova u depositu di diamanti Argyle hè stata u risultatu di una collisione trà a regione di Kimberley è u nordu di l'Australia, creendu una cicatrice in a terra chì ùn guariscerà mai sanu.

U duttore Olierook enfatizeghja chì a cumminazzioni di carbonu prufonda, collisione cuntinentale è allungamentu di a terra hè cruciale per truvà diamanti rosa. Credu chì identificendu sti trè ingredienti, diventa pussibule di scopre novi dipositi di diamanti, simili à a famosa mina di Argyle, chì era una volta a più grande fonte di diamanti naturali in u mondu.

In ogni casu, u duttore Olierook ricunnosce chì a ricerca di novi dipositi di diamanti rosa ponenu sfide. A maiò parte di i dipositi di diamanti sò stati truvati à mezu à i cuntinenti antichi perchè i vulcani esposti sò più faciuli di localizà. U vulcanu Argyle, situatu à l'intersezzione di dui cuntinenti antichi, hà pruduttu più di u 90 per centu di i diamanti rosa di u mondu.

U coautore è geologu principale Murray Rayner da Rio Tinto enfatiza l'impurtanza di l'età è u locu di u vulcanu Argyle per capiscenu a furmazione di sti gemme rari è preziosi. U studiu hè statu realizatu da circadori affiliati cù u Centru John de Laeter di l'Università di Curtin, Timecales of Mineral Systems Group, è Earth Dynamics Research Group.

In cunclusioni, a scuperta di u terzu indiziu necessariu per identificà novi dipositi di diamanti apre novi pussibulità per l'esplorazione di diamanti. I ricercatori anu avà una megliu cunniscenza di e cundizioni necessarie per a furmazione di diamanti rosa è cuntinueghjanu à circà i vulcani potenziali di diamanti in Australia è in altre regioni.

Fonte: Curtin University, Nature Communications.