Un studiu recente hà truvatu chì certi asteroidi ultradensi in u nostru sistema solare puderanu esse cumposti da elementi superpesanti chì ùn sò mai stati osservati in a Terra. Questi asteroidi anu una densità assai più grande di a materia cunvinziunali truvata in u nostru pianeta, facendu a so cumpusizioni unica è intrigante per i scientisti.

Un esempiu hè l'Asteroid 33 Polyhymnia, situatu in u cinturione d'asteroide principale trà Marte è Jupiter. A densità di Polyhymnia hè cusì estrema chì ùn pò micca esse paragunatu à nunda in a Terra. Questu hà purtatu i circadori à crede chì ellu è altri asteroidi simili puderianu esse composti di tipi di materia scupertu chì ùn ponu micca esse spiegati cù a fisica cunvinziunali.

U studiu, realizatu da Johann Rafelski è i so culleghi di l'Università di l'Arizona, fucalizza nantu à l'uggetti ultradensi compacti (CUDO). Questi corpi astronomichi anu una densità di massa più grande di quella di l'osmium, chì hè l'elementu naturali più densu di a Terra. I circadori prupone chì l'asteroidi cum'è Polyhymnia pò esse cumposti da elementi cù numeri atomichi più altu di 118, chì ùn sò mai stati osservati prima.

U studiu, chì hè statu accettatu per a publicazione in u European Physical Journal Plus, suggerisce chì pò esse una "isula di stabilità nucleare" intornu à i numeri atomichi 164, induve l'elementi superpesanti puderanu esisti. Ancu l'elementi oltre u numeru atomicu 118 sò attualmente teorichi è inestabile, a densità di questi elementi hè prevista per aumentà più in a tavola periodica.

S'ellu hè cunfirmatu chì certi asteroidi in u cinturione di l'asteroide cuntenenu elementi inobtainable, puderanu diventà futuri miri di missioni minieri. A pussibilità di ottene elementi superpesanti, ancu quelli chì sò attualmente instabili o micca osservati, da u nostru sistema solare hè una prospettiva eccitante.

In cunclusioni, stu studiu mette in risaltu l'esistenza potenziale di elementi superpesanti in l'asteroidi ultradensi, chì puderanu furnisce insights impurtanti in a cumpusizioni di u nostru sistema solare è apre novi strade per l'esplorazione futura è l'estrazione di risorse.

