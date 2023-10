Un studiu recente realizatu da i scientisti di l'Università Tecnica di Berlinu hà truvatu chì u travagliu cù i robots pò purtà à u loafing suciale, induve l'individui si rilassanu è lascianu i so culleghi fà u travagliu invece. I circadori anu investigatu se l'omu mostranu un loafing suciale quandu travaglianu à fiancu à i robot.

I scientisti anu realizatu un compitu simulatu d'ispezione di difetti industriali, induve i participanti sò stati furniti cù l'imaghjini di circuiti di circuiti è anu da inspeccionà per errori. A mità di i participanti anu dettu chì i circuiti di circuiti eranu digià inspeccionati da un robot, mentre chì l'altra mità ùn anu micca datu sta informazione.

À u primu sguardu, pareva chì a presenza di u robot ùn hà micca fattu differenza in u cumpurtamentu è u rendiment di i participanti. Tuttavia, dopu un esame più attentu, i circadori anu truvatu chì quelli chì sapianu di l'ispezione precedente di u robot anu catturà menu difetti in i stadi successivi di u compitu. Questu suggerisce un fenomenu cunnisciutu cum'è "guardà ma micca vede", induve l'individui diventanu menu impegnati mentalmente cù un compitu quandu si basanu in a tecnulugia.

L'autori di u studiu anu avvistatu ancu chì sta perdita di motivazione è a diminuzione di l'attenzione à i dettagli puderia avè implicazioni di sicurezza, in particulare in l'industrii induve a doppia verificazione hè cumuna. Anu ricunnosce chì u so studiu hà avutu qualchì limitazione, cumpresa l'ambienti di u laboratoriu è u fattu chì i participanti ùn anu micca travagliatu direttamente cù u robot.

A più ricerca hè necessaria per scopre l'estensione di sta questione in ambienti di travagliu reali è u so impattu nantu à i risultati di u travagliu. Capisce i putenziali effetti negativi di u travagliu cù robots serà cruciale postu chì a tecnulugia cuntinueghja à avanzà in a cullaburazione umanu-robot.

Fonti:

– Cymek, DH, Onnasch, L. (2021). Loafing Sociale in Cullaburazione Human-Robot: U Casu di Ingaghjamentu Situazionale è Exclusion. Frontiere in Robotica è IA.

- Image: Unsplash