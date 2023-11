Una missione rivoluzionaria hè in corso per rivoluzionari a previsione di u clima in l'Articu. U Satellite Meteo Articu, sviluppatu da l'Agenzia Spaziale Europea (ESA), hà u scopu di affruntà a mancanza di dati per e previsioni precise à cortu termine in questa regione. U satellitu, custruitu in solu 36 mesi attraversu l'approcciu New Space, hè statu avà trasportatu da OHB in Svezia à Germania per una seria di teste cruciali.

I satelliti tradiziunali in orbiti geostazionarii è polari furniscenu dati preziosi per a previsione climatica. Tuttavia, u monitoraghju di l'Articu hè statu insufficiente per via di a mancanza di visibilità da i satelliti geostazionarii. L'Arctic Weather Satellite, chì serve cum'è prototipu per a potenziale custellazione EPS-Sterna, hà da scopu di cambià questu.

A missione EPS-Sterna prevede una custellazione di sei microsatelliti in trè piani orbitali per furnisce un flussu cuntinuu di dati di temperatura è umidità da ogni locu di a Terra. Sta custellazione permetterebbe a previsione di u clima à corta distanza, o "nowcasting", in l'Articu, è ancu di migliurà e previsioni climatichi globale. L'inseme di sei microsatelliti si rimpianu trè volte.

Prima chì a missione EPS-Sterna diventa una realità, u prototipu di u Satellite Meteo Articu deve pruvà a so efficacità. U satellitare hè dotatu di un radiometru di microonde à scanning cross-track di 19 canali di punta, cuncepitu per furnisce l'umidità è a temperatura di l'atmosfera in alta risoluzione in tutte e cundizioni climatichi.

U satellitu hà subitu teste cruciali, cumprese a verificazione di i ligami trà u satellitu è ​​u centru di cuntrollu di a missione. Avà hè sottumessu à una campagna di teste ambientale à l'IABG in Germania, induve serà espostu à vibrazioni di liftoff, rumore è cundizioni di temperatura estreme sperimentate in orbita. Dopu avè finitu questi testi, u satellitu tornerà à OHB in Svezia per i cuntrolli finali prima di esse trasportatu à u situ di lanciamentu di SpaceX in Vandenberg, California.

A data di lanciamentu prevista per u Satellite Meteo Articu hè u 1 di ghjugnu 2024, à bordu di un missile Falcon 9. In casu di successu, sta missione marcarà una tappa significativa in a migliurà e capacità di previsione climatica in l'Articu è fora.

FAQ

Chì ghjè u scopu di u Satellite Meteo Articu ?

U Satellite Meteo Articu hà u scopu di migliurà e previsioni di u clima in l'Articu, chì attualmente mancanu dati precisi à cortu termine.

Chì ghjè a custellazione EPS-Sterna?

A missione EPS-Sterna hè una custellazione potenziale di sei microsatelliti chì furnisceranu dati di temperatura è umidità cuntinui da ogni locu di a Terra, chì permettenu e previsioni di u clima à corta distanza è rinfurzendu e previsioni climatichi globale.

Quandu serà lanciatu u Satellite Meteo Articu ?

U satellitu hè previstu per esse lanciatu l'1 di ghjugnu di u 2024, à bordu di una cohetta Falcon 9.

Cumu cuntribuisce u satellitu à a previsione meteorologica ?

Dotatu di un radiometru di microonde à scanning cross-track di 19 canali, u satellitu raccoglierà dati di umidità è temperatura d'alta risoluzione in tutte e cundizioni climatichi, migliurà a precisione di e previsioni meteorologiche in l'Articu è in u mondu.