I circadori di l'Università di Liverpool è di l'Università di Aberystwyth anu scupertu evidenza chì l'omu custruivanu strutture di legnu un mezu milione d'anni fà. A squadra hà scavatu u legnu ben conservatu in u situ archeologicu di Kalambo Falls in Zambia, chì data di almenu 476,000 XNUMX anni, predating l'evoluzione di l'Homo sapiens. I marchi di taglio di l'arnesi di petra nantu à u legnu furniscenu evidenza chì i primi umani anu furmatu è unitu dui grossi tronchi per creà una struttura, possibbilmente una piattaforma o una parte di una abitazione.

Questa scuperta sfida l'opinione prevalente chì l'umani di l'età di petra eranu nomadi. A regione furnia una fonte perenne d'acqua è una abbundanza di alimentu, chì permette à questi umani di stabilisce è custruisce strutture. A scuperta di strutture di lignu dimustra chì questi primi umani pussede intelligenza, imaginazione è cumpetenze per creà qualcosa chì ùn era mai esistitu prima.

U squadra di ricerca hà utilizatu novi tecniche di datazione di luminescenza per determinà l'età di i scuperti. Analizendu l'ultima volta chì i minerali in a sabbia circundante sò stati esposti à a luce di u sole, i circadori anu pussutu mette u legnu à l'età di mezzo milione d'anni. Stu novu metudu di datazione hà implicazioni significativu per capiscenu l'evoluzione umana è permette di datazione più in u tempu.

U situ di Kalambo Falls, situatu annantu à u fiumu Kalambo, si trova à a fruntiera di Zambia è a Regione Rukwa di Tanzania. Hè cunnisciutu per u so significatu archeologicu è hè statu nominatu per l'inclusione in a lista di u Patrimoniu Mondiale di l'UNESCO. I ricenti scuperte mette in risaltu l'impurtanza di u situ, è i circadori sustenenu a so ricunniscenza cum'è Patrimoniu di l'Umanità di l'ONU.

Sta ricerca face parte di u prughjettu più largu "Deep Roots of Humanity", finanziatu da u Cunsigliu di Ricerca di l'Arte è l'Umanità di u Regnu Unitu. Hè u scopu di investigà cumu si sviluppò a tecnulugia umana in l'età di petra. U prugettu implica a cullaburazione cù a Cummissione Naziunale di Conservazione di u Patrimoniu Zambia, u Museu Livingstone, u Museu Moto Moto è u Museu Naziunale di Lusaka. I circadori anticipanu chì e scuperte più eccitanti emergeranu da e sabbia di l'acqua di u situ di Kalambo Falls.