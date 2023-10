L'archeologi Scopre "Golden Orbs" in Maya Tunnel

L'archeologi chì travaglianu in l'antica terra di u core Maya anu fattu una scuperta senza precedente - dui "orbi d'oru" truvati in un tunnel prima oculatu. L'orbi, fatti di argilla impannillata in una film d'oru, sò stati truvati in un tunnel laterale sottu à u Tempiu di u Serpente Piuma in Messico. I mura di u tunelu eranu ancu cuparti in una sustanza d'oru, purtendu i circadori à crede chì u spaziu serve un scopu rituale sacru. Certi circadori speculanu chì i muri sò stati disignati per imite u cosmu è furnisce i Maya cù un spaziu per studià u celu di notte.

In particulare, u calendariu Maya hè assai calibratu à i paràmetri orbitali di i pianeti in u nostru sistema solare, in particulare i pianeti interni. I Maya eranu particularmente affascinati da l'orbita di Marte, cum'è mostra in u Codex di Dresda, u più anticu cuntu scrittu cunnisciutu da l'America. U codice mostra u seguimentu Maya è descrive u so calendariu in relazione à u muvimentu di Mars in u celu.

L'orbi d'oru puderia avè ghjucatu un rolu significativu in u studiu Maya di u Pianeta Rossu, aiutendu à a so comprensione cumpleta di u celu di notte. Ancu s'ellu u so scopu esatta hè sempre incertu, a scuperta di questi orbi furnisce più evidenza di a cunniscenza scientifica avanzata di i Maya è a so incomprendu senza paraguni di i corpi celesti.

