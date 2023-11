L'astronauta di l'Apollo 13 Thomas K. Mattingly morse à l'età di 87 anni, lascendu un legatu di risolve i prublemi

Thomas K. "TK" Mattingly, un distintu astronauta di a NASA chì hà ghjucatu un rolu pivotale in a missione Apollo 13, hè mortu à l'età di 87 anni. I notevoli sforzi di risoluzione di prublemi di Mattingly da u cuntrollu di terra hà aiutatu à rinvià l'equipaggiu in modu sicuru. à a Terra, malgradu esse cacciatu da a missione prima di u lanciu per via di l'esposizione à a rubéola.

Ancu s'ellu ùn pudia participà à u volu propiu, l'expertise di Mattingly s'hè rivelata inestimabile quandu una splusione hà paralizatu a nave spaziale in a so strada versu a Luna. Utilizendu a so cunniscenza è l'ingenuità, Mattingly hà cuncepitu prucedure da Mission Control per cunservà u putere, assicurendu una rientrata successu in l'atmosfera di a Terra. In u risultatu, l'astronauti James Lovell, Jack Swigert è Fred Haise anu pussutu sopravvive à u straziante viaghju.

I cuntributi eccezziunali di Mattingly si sò estesi oltre a missione Apollo 13. Accuminciau a so carriera cum'è pilotu di a Marina di i Stati Uniti, hè statu sceltu cum'è parte di a classa astronauta di u 1966. In seguitu hà servitu cum'è u pilotu di modulu di cummandu in a missione Apollo 16 è hà cumandatu duie missioni Space Shuttle, lascendu un impattu durabile in l'esplorazione di u spaziu. .

A so storia rimarchevule hè stata immortalata in l'acclamatu filmu di u 1995 "Apollo 13", cù l'attore Gary Sinise chì interpreta Mattingly. Per mezu di a so dedizione, sapè fà è capacità di risolve i prublemi, Mattingly hà ghjucatu un rolu significativu in l'avanzamentu di a nostra cunniscenza di u spaziu è apre a strada per l'esplorazione spaziale futura.

Comu riggistràrisi:

Q: Chì era u rolu di Thomas K. Mattingly in a missione Apollo 13 ?

A: Mattingly hè stata inizialmente assignata cum'è u pilotu di u modulu di cummandu per u volu Apollo 13, ma hè stata messa à terra per via di l'esposizione à a rubéola. In ogni casu, hà ghjucatu un rolu cruciale da u cuntrollu di a terra cuncependu prucedure per cunservà u putere, assicurendu una rientrata riescita per l'equipaggiu.

Q: Chì altre missioni hà participatu Thomas K. Mattingly ?

A: Mattingly hà servitu cum'è u pilotu di u modulu di cummandu in a missione Apollo 16 è hà cumandatu duie missioni Space Shuttle.

Q: Cumu Mattingly hè statu onoratu in a cultura populari?

A: L'incredibili cuntribuzioni di Mattingly sò state ritratte in u filmu di u 1995 "Apollo 13", cù l'attore Gary Sinise chì interpreta u so caratteru.