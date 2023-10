Asteroide di novu scupertu per passà a Terra da vicinu

Nta l'ultimi anni, hè statu largamente accettatu chì l'impattu di l'asteroide era a causa più probabile di l'estinzione di dinosauri. L'ipotesi di Alvarez, a teoria prevalente chì spiegà stu avvenimentu d'estinzione, suggerisce chì un asteroide hà scontru cù a Terra circa 65 milioni d'anni fà, purtendu à l'eradicazione di numerosi spezie di dinosauri. L'evidenza di sustegnu per sta tiuria includenu a scuperta di u cratere d'impattu, cunnisciutu cum'è u cratere Chicxulub, nidificatu sottu à a Peninsula di Yucatan in Messico. Sicondu l'ipotesi, l'impattu di l'asteroide averia attivatu un mare di marea massiccia è hà creatu un cratere di 140 km di larghezza. I detriti sò stati espulsati in u spaziu, coprendu a Terra in un scenariu nucleare di l'inguernu, risultatu in fine à a morte di i dinosauri.

In un sviluppu recente, l'Uffiziu di Coordinazione di a Difesa di a NASA (PDCO), rispunsevuli di u monitoraghju di l'Oggetti Vicini à a Terra (NEO), hà sbulicatu un asteroide chì hè previstu di passà vicinu à a Terra oghje. Designatu Asteroide 2023 UH da u Centru di Studii di l'Oggetti Vicini à a Terra (CNEOS) di a NASA, sta roccia hè prevista per ghjunghje sin'à 2.5 milioni di chilometri à u nostru pianeta u 20 d'ottobre. Attualmente, si precipita versu a Terra à una vitezza di circa 39,932 XNUMX chilometri. per ora, appena timida di a vitezza di un missile balisticu intercontinentale (ICBM).

Pertenenu à u gruppu Apollo di Asteroids Near-Earth, Asteroid 2023 UH face parte di una classa di rocce spaziali chì si intersecanu cù l'orbita di a Terra è anu semi-assi maiò più grande di a Terra. Questi asteroidi sò stati chjamati dopu à l'asteroide colossale Apollo 1862, scupertu prima da l'astrònomu tedescu Karl Reinmuth in l'anni 1930.

A NASA hà ancu furnitu infurmazioni nantu à a dimensione di l'Asteroide 2023 UH, dichjarendu chì ùn hè micca classificatu cum'è "Asteroide Potenzialmente Periculu" per via di a so dimensione relativamente chjuca. Misurendu trà 52 è 118 piedi di larghezza, questu asteroide hè paragunabile in grandezza à un aviò.

Inoltre, dui asteroidi più, l'Asteroide 2023 TK15 è l'Asteroide 2020 UR, sò ancu previsti per passà oghje da a Terra, unendu à l'Asteroide 2023 UH in u so avvicinamentu vicinu.

Fonti:

– Iputesi Alvarez : cunsensu scientificu

– Crater Chicxulub : cunsensu scientificu

- Uffiziu di Coordinazione di a Difesa di a NASA (PDCO): situ web di a NASA

- Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS): situ web di a NASA