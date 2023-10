I scientisti anu scupertu di pocu tempu chì l'Antartida hè affruntata da una crisa postu chì i so scaffali di ghiaccio si riducenu rapidamente. Un analisi cumpletu di 100,000 imaghjini di radar satellitari da i circadori di l'Università di Leeds hà revelatu chì u 40 per centu di i piani di ghiaccio di l'Antartida anu riduciutu significativamente in volumi in l'ultimi 25 anni. Questa tendenza cuncernante hè particularmente evidenti in a mità uccidintali di l'Antartida, chì hè più vulnerabile à l'acqua calda è hà sperimentatu l'erosione rapida di i so ghiacci.

I scaffali di ghiaccio sò stabilizzatori essenziali per i ghiacciai di a regione, agiscenu cum'è contrafforti chì rallentano u flussu di ghiaccio in l'oceanu. A riduzzione di sti scaffali di ghiaccio aumenta a rata di perdita di ghiaccio da a calotta di ghiaccio, chì ponenu una minaccia significativa per u nivellu di u mari globale. U studiu hà scupertu chì da e 162 piattaforme di ghiaccio intornu à l'Antartida, 71 anu diminuitu in u voluminu, liberando una stupenda 67 trilioni di tunnellate d'acqua di fusione in l'oceanu.

U Getz Ice Shelf è Pine Island Ice Shelf sò stati identificati cum'è i più affettati, perdendu rispettivamente 1.9 trilioni di tunnellate è 1.3 trilioni di tunnellate di ghiaccio. Queste scuperte sò alarmanti, postu chì indicanu chì quasi a mità di i piaghji di ghiacciu si riducenu senza segni di ricuperazione, contru à l'aspettattivi di i circadori.

I satelliti anu ghjucatu un rolu cruciale in u monitoraghju di i banchi di ghiaccio di l'Antartida. Missioni cum'è u Copernicus Sentinel-1 d'Europa è u CryoSat di l'ESA anu furnitu dati preziosi per i scientifichi per misurà i cambiamenti in l'altezza di u ghjacciu è per calculà variazioni in u voluminu di ghjacciu attuale. Queste missioni, inseme cù CryoSat di l'ESA in particulare, sò stati strumentali in u monitoraghju di l'ambiente polare.

Questa ricerca mette in risaltu a necessità urgente di azzione globale immediata per affruntà u cambiamentu climaticu è i so impatti. A contrazione cuntinua di i piani di ghiaccio di l'Antartida puderia avè cunsiquenzi catastròfichi per i livelli di u mari mundiale è i mudelli di circulazione di l'oceanu. Hè cruciale per implementà misure urgenti è decisive per priservà l'equilibriu delicatu di u clima di u nostru pianeta è a stabilità di i nostri oceani.

