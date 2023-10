Un studiu recente finanzatu da u prugramma di l'ESA per l'Osservazione di a Terra Science for Society hà revelatu chì u 40% di i banchi di ghiaccio di l'Antartida anu sperimentatu una diminuzione significativa di u voluminu in l'ultimi 25 anni. Questa scuperta alarmante mette in risaltu l'impattu crescente di u cambiamentu climaticu in u cuntinente più meridionale.

I scaffali di ghiaccio ghjucanu un rolu cruciale in a stabilizazione di i glaciali di l'Antartida agiscenu cum'è barriere, rallentendu u flussu di ghiaccio in l'oceanu. In ogni casu, cum'è questi scaffali di ghiacciu si riducenu, a rata di perdita di ghiaccio da a calotta di ghiaccio aumenta, chì ponenu una minaccia maiò à u nivellu di u mari globale.

A squadra di ricerca, guidata da scientisti di l'Università di Leeds, analizò 100,000 162 imaghjini di radar satellitari per ghjunghje à e so cunclusioni. Anu scupertu chì da e 71 piazze di ghiaccio intornu à l'Antartida, 67 anu riduciutu significativamente in u voluminu. In cullettivu, sti scaffali di ghiacciu in diminuzione anu liberatu circa XNUMX trilioni di tunnellate d'acqua di fusione in l'oceanu.

U studiu hà revelatu chì a mità uccidintali di l'Antartida, chì hè esposta à l'acqua calda, hà sperimentatu una rapida erosione di i so ghiacci. In cuntrastu, a mità di u livante, prutetta da una banda d'acqua fridda longu à a costa, hà sappiutu menu perdita di ghiaccio.

Trà i piaghji di ghiacciu chì anu avutu a più grande perdita di ghiaccio durante u periodu di studiu eranu u Getz Ice Shelf, chì hà persu 1.9 trilioni di tunnellate di ghiaccio, è u Pine Island Ice Shelf, chì hà persu 1.3 trilioni di tunnellate di ghiaccio. Per d 'altra banda, l'Amery Ice Shelf hà guadagnatu 1.2 trilioni di tunnellate di ghiaccio per via di a so situazione in acque più fresche.

I circadori sò stati sorpresi di truvà chì quasi a mità di i banchetti di ghiaccio ùn anu micca segnu di ricuperazione, contru à e so aspettative di una diminuzione à breve termine seguita da una ricrescita lenta. U duttore Benjamin Davison, un cumpagnu di ricerca in l'Università di Leeds, hà cummentatu nantu à e scuperte, dicendu: "Parechje di i scaffali di ghiaccio si sò deteriorati assai, cù 48 perdendu più di 30% di a so massa iniziale in solu 25 anni. Questa hè una altra evidenza chì l'Antartida hè cambiatu per via di u riscaldamentu climaticu ".

In u monitoraghju di a regione polare, i satelliti dotati di strumenti radar, cum'è a missione europea Copernicus Sentinel-1 è CryoSat di l'ESA, anu ghjucatu un rolu vitale in furnisce dati per stu studiu. Questi satelliti anu permessu à i scientisti di misurà i cambiamenti in l'altezza di u ghjacciu è di calculà i cambiamenti di u voluminu di u ghjacciu.

I risultati di stu studiu enfatizanu a necessità urgente d'azzione globale per affruntà l'impatti di u cambiamentu climaticu. Siccomu i piani di ghiaccio di l'Antartida cuntinueghjanu à diminuisce, e cunsequenze per i livelli di u mari globale è i mudelli di circulazione di l'oceanu puderanu esse catastròfichi.

